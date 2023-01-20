Комитет ОКН предложит возродить снесенную усадьбу Музлова в Мамадыше

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана рекомендует воссоздать усадьбу мещанина Музлова по ул.Карла Маркса, 14 в Мамадыше, построенную в конце 1880 – начале 1890 годов. Дом был снесен, поскольку не входил в список охраняемых объектов, пояснил «Татар-информ» руководитель ведомства Иван Гущин.

По его словам, в прошлом году в Мамадыше проводилась государственная историко-культурная экспертиза для принятия решения о целесообразности включения дома Музлова в реестр объектов культурного наследия. Экспертиза показала значительные утраты деталей здания, представляющих историческую, научную, художественную ценность. Процент утрат первоначального облика составил 83,8%.

Учитывая, что экспертиза прошла общественные обсуждения, Комитет ОКН согласился с мнением экспертов об отсутствии оснований и целесообразности включения усадьбы Музлова в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

«Вместе с тем, учитывая статус территории, а именно – историческое поселение регионального значения города Мамадыш, при согласовании архитектурных решений Комитетом будет рекомендовано правообладателю воссоздать объект в исторических габаритах, сохранив облик здания», – отметил Гущин.

Руководитель ведомства напомнил, что все здания в историческом поселении Мамадыша, как и в других городах должны соответствовать окружающей застройке. Это касается этажности, материалов отделки и других параметров. «Комитет внимательно следит за соблюдением этих норм», – подчеркнул Гущин.

Городская усадьба Музлова была построена в стиле эклектики классического направления. Главный двухэтажный дом имел Г-образную форму, стены фасадов были украшены лопатками и наличниками прямоугольных проемов с арочной тематикой.

Второе одноэтажное с мезонином здание имело протяженный фасад. Мезонин завершался фронтоном, имел три окна с арочными наличниками, выполненными в духе главного корпуса. В зданиях долгое время располагались магазины.