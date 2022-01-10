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Ру Тат
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Политика
10 января 2022  10:15

Комитет нацбезопасности Казахстана: Ситуация в республике находится под контролем

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На сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, очаги террористических угроз были нейтрализованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет нацбезопасности РК. 

«С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз», — сказано в сообщении ведомства.

Административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе, захваченные террористами, освобождены. Также была обеспечена безопасность стратегически важных объектов и мест хранения оружия и боеприпасов. 

В комитете отметили, что ведется зачистка мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

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