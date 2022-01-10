Комитет нацбезопасности Казахстана: Ситуация в республике находится под контролем

На сегодняшний день ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, очаги террористических угроз были нейтрализованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет нацбезопасности РК.

«С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз», — сказано в сообщении ведомства.

Административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе, захваченные террористами, освобождены. Также была обеспечена безопасность стратегически важных объектов и мест хранения оружия и боеприпасов.

В комитете отметили, что ведется зачистка мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.