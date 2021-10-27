Комитет Гущина восстановил самую старинную деревянную мечеть Татарстана

В селе Большая Елга Рыбно-Слободского района Татарстана 29 октября планируют открыть после реставрации деревянную мечеть 1879 года постройки. На сегодняшний день это самый старинный мусульманский храм республики, построенный из дерева. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

«При реставрации были сохранены подлинные стены сруба на 70%. Воссозданы чердачные балки перекрытия, стропильная система, основание минарета с двумя подпорными колоннами. Разработаны интерьеры молельных залов. Изготовлена внешняя обшивка и декоративные элементы фасадов мечети», — отметили в комитете.

Для удобства верующих было построено отдельное помещение для совершения омовения, а также организовано благоустройство территории. С учетом противопожарных норм безопасности отопление организовано путем установки внешней котельной.

Деревянная мечеть в селе Большая Елга является памятником культовой архитектуры, образцом татарского деревянного зодчества XIX века. Признана объектом культурного наследия. Она была построена по проекту, утвержденному Казанским губернским правлением в 1879 году, и действовала вплоть до 1937 года. После закрытия здание мечети использовалось в хозяйственных целях. В частности, некоторое время здесь располагался зерновой склад.

В начале ХХ века махалля в Большой Елге объединяла 516 прихожан мужского пола при 330 домовладельцах. В приходском мектебе по старому методу обучались 30 мальчиков и 20 девочек.

Статус объекта культурного наследия мечеть получила в 1993 году. Мечеть входит в реестр охраняемых объектов деревянного зодчества. В 2017 году был подготовлен проект ее реставрации, по которому в 2019-м были начаты работы. Финансирование работ осуществлялось за счет пожертвований.