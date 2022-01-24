Комитет Гущина оштрафовал на 3,5 млн рублей нарушителей сохранности объектов наследия

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия за 2021 год вынес 23 предписания, составил 65 протоколов об административной ответственности, 47 раз привлек виновных к административной ответственности и наложил штрафов на 3,5 млн рублей за административные правонарушения в отношении памятников архитектуры и истории. Об этом на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия по итогам минувшего года сообщил председатель ведомства Иван Гущин.

«Самое большое количество штрафов, конечно, за ненадлежащее содержание памятников архитектуры и проведение каких-либо работ в них без согласованной проектной документации. Так, в октябре был остановлен разбор объекта культурного наследия по улице Маяковского, намерения собственника остались неизвестны, работы были нами остановлены, наложен штраф», – констатировал Гущин.

Он отметил, что противостоять желанию собственника использовать памятник архитектуры и истории более широко, чем это предполагает законодательство, комитету приходится часто. Владельцы пытаются вывести такие объекты из категории охраняемых государством, исключить из реестров объектов культурного наследия, чтобы потом использовать территорию по своему усмотрению под новое строительство. Так, Дом Пашковского и Писарева в исторической части Казани на Калинина, 13 собственник через суд был намерен лишить охранного статуса градоформирующего объекта. Однако проиграл, в удовлетворении его иска было отказано, а здание после инцидента и начатых несогласованных работ включили в список выявленных объектов культурного наследия – повысили значимость его сохранения.

«Или городская усадьба на улице Подлужной в Казани. Год назад, также на нашей коллегии, мы говорили о бездействии собственника. Прошел год, отношение собственника не поменялось. Незаконный разбор остановлен, но здание остается без кровли и продолжает разрушаться. Самое правильное в такой ситуации – обратиться в суд, что комитет и сделал», – резюмировал Гущин, отметив, однако, что в 2021 году его ведомство выдало разрешения по 140 новым объектам строительства.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия также сообщил, что продолжается работа по утверждению зон охраны исторических поселений. И если для некоторых из них работа уже завершена, в том числе для Казани, то теперь предстоит обозначить эти зоны, например, в Болгаре (здесь эти работы завершаются), а в Чистополе, акцентировал он, где уже определены границы другого понятия «Достопримечательное место “Исторический центр Чистополя”», подход к установлению зон охраны потребует исключительно комплексного решения.

«Переносим свое внимание на районы», – обозначил перспективу работы Комитета Гущин.