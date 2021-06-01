Комитет Госсовета РТ предложил изменения по сроку полномочий мирового судьи

Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку одобрил законопроект, касающийся срока полномочий мирового судьи. Депутаты поддержали проект закона на заседании парламентского комитета.

«В федеральный закон о мировых судьях внесены изменения в части, касающейся срока полномочий мирового судьи. Согласно этим изменениям мировой судья в первый раз назначается или избирается на должность сроком на три года», — рассказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

Он добавил, что при повторном избрании на должность мировой судья назначается без ограничения срока полномочий. Мировые судьи с действующим статусом сохранят свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены.

Республиканский законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным законом, который вступает в силу с 5 июля. Комитет будет рекомендовать Госсовету принять законопроект в первом и третьем чтениях.