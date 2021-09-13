Комитет Госсовета РТ поддержал снятие ограничений в Иннополисе для IT-сферы

Предложение заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова о снятии ограничений для сферы IT-технологий на территории города Иннополис было поддержано Комитетом Государственного совета РТ на заседании в культурном центре в городе Чистополь.

Ранее Кабинет Министров Республики Татарстан обратился к Государственному Совету Республики Татарстан с вопросом о согласовании возможности установления экспериментального правового режима на территории города Иннополис. В частности, для испытания беспилотных транспортных средств компании «Яндекс».

Шайхутдинов отметил, что данный вопрос был согласован с Минтранспорта РФ.

Данная инициатива будет представлена на предстоящей осенней сессии Парламента РТ, которая пройдет 23 сентября.

На сегодняшний день в России всего два населенных пункта, где функционирует беспилотный транспорт: научно-технологический инновационный комплекс Сколково в Москве и высокотехнологичный город Иннополис в Республике Татарстан.

Заместитель премьер-министра РТ обратил внимание на то, что создание подобных высокотехнологичных площадок играют важную роль в поддержании конкурентноспособности России в вопросах IT-сферы.

«Страны между собой конкурируют своими технологическими платформами», — отметил докладчик.

Шайхутдинов также подчеркнул, что компания «Яндекс» уже 3 года успешно и без инцидентов проводит эксперименты с автономным вождением. За это время было совершено более 20 тыс. поездок.

«Зарекомендовали себя с хорошей стороны», — сказал он.

Сейчас на территории Иннополиса работает восемь беспилотных транспортных средств с оператором на пассажирском сидении.