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Ру Тат
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13 сентября 2021  13:59
Дарья Сайфиева

Комитет Госсовета РТ поддержал снятие ограничений в Иннополисе для IT-сферы

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Предложение заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова о снятии ограничений для сферы IT-технологий на территории города Иннополис было поддержано Комитетом Государственного совета РТ на заседании в культурном центре в городе Чистополь. 
Ранее Кабинет Министров Республики Татарстан обратился к Государственному Совету Республики Татарстан с вопросом о согласовании возможности установления экспериментального правового режима на территории города Иннополис. В частности, для испытания беспилотных транспортных средств компании «Яндекс».
Шайхутдинов отметил, что данный вопрос был согласован с Минтранспорта РФ.
Данная инициатива будет представлена на предстоящей осенней сессии Парламента РТ, которая пройдет 23 сентября. 
На сегодняшний день в России всего два населенных пункта, где функционирует беспилотный транспорт: научно-технологический инновационный комплекс Сколково в Москве и высокотехнологичный город Иннополис в Республике Татарстан. 
Заместитель премьер-министра РТ обратил внимание на то, что создание подобных высокотехнологичных площадок играют важную роль в поддержании конкурентноспособности России в вопросах IT-сферы.
«Страны между собой конкурируют своими технологическими платформами», — отметил докладчик. 
Шайхутдинов также подчеркнул, что компания «Яндекс» уже 3 года успешно и без инцидентов проводит эксперименты с автономным вождением. За это время было совершено более 20 тыс. поездок. 
«Зарекомендовали себя с хорошей стороны», — сказал он. 
Сейчас на территории Иннополиса работает восемь беспилотных транспортных средств с оператором на пассажирском сидении.

#госсовет рт #эксперимент #иннополис #беспилотное такси
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