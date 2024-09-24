Комитет Госсовета РТ по бюджету одобрил проект, повышающий расходы на 2024 год

Проект, увеличивающий расходы бюджета Татарстана в 2024 году на 39,2 млрд рублей, одобрен комитетом Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Одобрить проект закона Республики Татарстан № 599-6 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и рекомендовать Государственному Совету Республики Татарстан принять указанный законопроект в первом и третьем чтениях», – говорится в документе.

Основная часть расходов, связана проведением в столице Татарстана саммита стран БРИКС-2024 – затраты на приведение социальной и инженерной инфраструктуры, а также дорог Казани в «нормативное состояние».

Рассмотрение проекта поправок депутатами парламента республики запланировано на 27 сентября.