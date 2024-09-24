Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Комитет Госсовета РТ по бюджету одобрил проект, повышающий расходы на 2024 год
Проект, увеличивающий расходы бюджета Татарстана в 2024 году на 39,2 млрд рублей, одобрен комитетом Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.
«Одобрить проект закона Республики Татарстан № 599-6 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и рекомендовать Государственному Совету Республики Татарстан принять указанный законопроект в первом и третьем чтениях», – говорится в документе.
Основная часть расходов, связана проведением в столице Татарстана саммита стран БРИКС-2024 – затраты на приведение социальной и инженерной инфраструктуры, а также дорог Казани в «нормативное состояние».
Рассмотрение проекта поправок депутатами парламента республики запланировано на 27 сентября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»