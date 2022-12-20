Комитет Госсовета РТ одобрил законопроект об оказании бесплатной юрпомощи участникам СВО

В Татарстане планируется начать предоставлять бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Основной целью проекта закона является создание нормативной правовой базы для оказания бесплатной юридической помощи гражданам России, участвующим в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей, а также членам их семей», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ», подготовлен Уполномоченным по правам человека в Татарстане Сарией Сабурской.

Проектом закона, в частности, предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, несколько категорий граждан. Речь идет о татарстанцах, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (при условии участия в специальной военной операции).

Кроме того, право на бесплатную юридическую помощь будут иметь их родители (усыновители), супруга, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях, и лица, находящиеся на иждивении.