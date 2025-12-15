Комитет Госсовета РТ одобрил продление мер соцподдержки участникам СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане планируют продлить до 31 декабря 2026 года меры соцподдержки для участников специальной военной операции и их семей вне зависимости от наличия у них налоговой задолженности. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«С 2024 года, согласно республиканскому законодательству, меры соцподдержки лицам, принимающим участие в СВО, их супругам, родителям и несовершеннолетним детям предоставляются независимо от наличия у них налоговой задолженности», – отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Она уточнила, что среди получателей мер социальной поддержки в этой категории граждан задолженность имеют 37 человек.

Комитет рекомендовал Государственному Совету РТ принять законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей», в первом и третьем чтениях.

Бутаева также рассказала, что в республике ветеранам труда, лицам, награжденным госнаградами РТ, реабилитированным гражданам, труженикам тыла, многодетным семьям и другим льготникам предоставляются меры социальной поддержки при отсутствии у них налоговой задолженности.

«Из этой категории получателями мер соцподдержки являются 443 тыс. человек, из них только 2 тыс. имеют налоговую задолженность. Жители республики из числа льготной категории достаточно активно уплачивают налоги и задолженности практически не имеют», – подчеркнула она.