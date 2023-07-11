В Татарстане рассказали о планах расширить возможности «Пушкинской карты»

19 июля комитет Госдумы по культуре проведет расширенное заседание, посвященное возможному улучшению работы «Пушкинской карты». Об этом заявила председатель комитета Елена Ямпольская на брифинге в Кабмине РТ.

«Программа приносит свои результаты, но наши депутаты получают массу предложений по возможному улучшению действия карты», – отметила Ямпольская.

Также сегодня стало известно о планах ввести так называемую «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, передает РИА Новости. Cвое предложение он направил в Минтруд РФ, отметив, что это поможет «обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей».

Напомним, проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина. С 1 сентября 2021 года подростки и молодежь в возрасте до 22 лет могут воспользоваться ей для оплаты походов в кино, театры, музеи и посещения культурных мероприятий.