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В Татарстане рассказали о планах расширить возможности «Пушкинской карты»
19 июля комитет Госдумы по культуре проведет расширенное заседание, посвященное возможному улучшению работы «Пушкинской карты». Об этом заявила председатель комитета Елена Ямпольская на брифинге в Кабмине РТ.
«Программа приносит свои результаты, но наши депутаты получают массу предложений по возможному улучшению действия карты», – отметила Ямпольская.
Также сегодня стало известно о планах ввести так называемую «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, передает РИА Новости. Cвое предложение он направил в Минтруд РФ, отметив, что это поможет «обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей».
Напомним, проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина. С 1 сентября 2021 года подростки и молодежь в возрасте до 22 лет могут воспользоваться ей для оплаты походов в кино, театры, музеи и посещения культурных мероприятий.
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