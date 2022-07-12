Комитет Госдумы РФ по экономической политике проведет выездное заседание в Татарстане

Комитет Госдумы России по экономической политике проведет выездное заседание на следующей неделе в Татарстане, сообщил председатель комитета Максим Топилин на нефтяном саммите РТ.

Предполагается, что у депутатов будет двухдневная программа, в ходе которой они посетят особую экономическую зону «Алабуга», Иннополис и промышленные предприятия Татарстана.

«Постараемся привезти коллег из всех министерств, чтобы они увидели, какие создаются и вводятся в производство новые технологии в особой экономической зоне "Алабуга" и Иннополисе», – сказал Топилин.

В Альметьевске, в лагере «Юность», проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума.