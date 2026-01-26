Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за продажу просроченных маркированных товаров

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном введении штрафов за продажу просроченных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ предусматривает, что административная ответственность будет вводиться постепенно. С 1 марта по 30 июня 2026 года штрафы предлагается применять при продаже просроченных биологически активных добавок, пива, напитков на основе пива, а также отдельных видов слабоалкогольной продукции.

С 1 июля 2026 года ответственность планируется распространить на все товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации.

За продажу просроченных маркированных товаров, факт которой зафиксирован системой мониторинга, законопроектом предлагается установить штраф в размере 10 тыс. рублей за каждый проданный товар для индивидуальных предпринимателей и 20 тыс. рублей – для юридических лиц.

Кроме того, документ вводит ответственность за продажу маркированной табачной продукции по цене выше максимальной розничной после того, как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель получили информацию о введении соответствующего запрета из государственной информационной системы мониторинга.

Размер штрафа в этом случае зависит от объема продаж за один день в одном объекте розничной торговли. Если было реализовано не более 100 единиц продукции, штраф составит 5 тыс. рублей. При продаже более 100, но не более 1 тыс. единиц предлагается установить штраф в размере 50 тыс. рублей. В случае реализации более 1 тыс. единиц табачной продукции за день штраф может достигать 500 тыс. рублей.

Аналогичные санкции предусмотрены и за нарушение запрета на продажу табачной или никотинсодержащей продукции ниже максимальной розничной цены после получения информации о введении такого запрета из системы мониторинга.