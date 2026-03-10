Комитет Госдумы поддержал упрощение освидетельствования водителей на опьянение

Комитет ГД по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который предполагает сокращение числа процессуальных документов при освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что на оформление одного процессуального документа – например, протокола об отстранении водителя от управления транспортным средством – в среднем уходит около пяти минут. По оценке авторов инициативы, сокращение числа таких документов позволит ежегодно экономить около 33,6 тыс. рабочих часов. Кроме того, это снизит расходы на приобретение бланков.

Сейчас, если сотрудники полиции выявляют водителя с признаками опьянения, им необходимо оформить от трех до пяти процессуальных документов. Среди них – протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол о направлении на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Авторы законопроекта отмечают, что оформление отдельного протокола об отстранении от управления в некоторых случаях избыточно. В связи с этим предлагается разрешить сотрудникам полиции либо составлять такой протокол, либо делать отметку об отстранении в одном из других процессуальных документов.

Также инициатива предусматривает возможность не оформлять отдельный протокол о задержании транспортного средства. Вместо этого соответствующую запись предлагается делать в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела об административном правонарушении.