Комитет Госдумы поддержал бесплатное ЭКО для жен и вдов ветеранов

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бесплатном предоставлении процедур экстракорпорального оплодотворения и других вспомогательных репродуктивных технологий женам и вдовам ветеранов боевых действий. Об этом сообщает «ТАСС».

Документ внесли в Госдуму сенаторы и депутаты. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах».

Согласно законопроекту, ЭКО и другие вспомогательные репродуктивные технологии планируется включить в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи для жен участников боевых действий, а также для вдов погибших ветеранов, если они не вступили в повторный брак.

Одним из условий проведения процедуры называется наличие нотариально заверенного согласия супруга, которое он при жизни дал на использование своего биологического материала после смерти.

Авторы инициативы предлагают сделать сами процедуры ЭКО и ВРТ бесплатными для семей участников боевых действий. При этом забор и криоконсервацию биоматериала супругам придется оплачивать самостоятельно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что многие мужчины отправляются защищать страну, не успев стать отцами. В случае их гибели супруги лишаются возможности родить от них детей. Авторы документа также указали, что российские военнослужащие получают тяжелые травмы, приводящие к утрате репродуктивной функции.