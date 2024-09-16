Комитет Госдумы по защите семьи объявил благодарность Ирине Волынец

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства объявил благодарность уполномоченному по правам ребенка в РТ Ирине Волынец.

Как говорится в документе, благодарность Волынец выразили за конструктивное сотрудничество с комитетом Госдумы, а также помощь в организации и проведении стратегической сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России». Напомним, данное мероприятие прошло в рамках IX Восточного экономического форума.

Благодарственное письмо было подписано председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной.

Ирина Волынец является уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан с 2020 года. Она родилась 2 августа 1978 года в Казани.

В 2000-м Волынец окончила факультет журналистики, социологии и психологии КГУ, а в 2017 году – факультет «Государственное и муниципальное управление» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2018 году – Европейский институт «Юсто» по специальности «менеджер социо-психолог», аспирантуру Казанского государственного института культуры.

С 2005 года была директором рекламно-производственной группы компаний «Президент». С 2014 по 2016 год возглавляла комиссию по семейно-демографической политике социальной платформы политической партии «Единая Россия».

В 2016–2020 годах занимала должность гендиректора ООО «Центр социальной поддержки» в Казани. Кроме того, в 2016-м она стала учредителем и президентом Национального фонда содействия социальному и демографическому развитию. Осенью того же года Волынец заняла пост председателя совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив».