Комитет Госдумы одобрил законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Комитет Государственной Думы РФ по финансовому рынку поддержал рассмотрение в первом чтении законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных граждан России.

Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Госдума может рассмотреть законопроект уже завтра, 27 сентября.

Среди разработчиков документа — сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, а также группа депутатов Госдумы. Документ был внесен в нижнюю палату Федерального Собрания 23 сентября.

В случае принятия новеллы призванные в рамках частичной мобилизации или проходящие ее по контракту получат право временно не исполнять свои кредитные обязательства или вносить уменьшенный размер платежей во время льготного периода. Его определит сам заемщик, но он не может быть длиннее срока военной службы.

Аналогичное право получат заемщики, находящиеся на иждивении у мобилизованных и контрактников: члены семьи, в том числе признанные инвалидами первой или второй группы, и лица, находящимся под попечительством военного.

Правительство РФ и Банк России установят максимальный размер обязательств заемщика, которые могут быть прекращены в случае гибели военного. Максимальный размер обязательств может отличаться в зависимости от видов кредитов.

Комитету Госдумы еще предстоит определить, будет ли законопроект касаться контрактников, которые с 24 февраля уже участвуют в специальной военной операции на Украине. Уточнят его члены и перечень граждан, включаемых в число иждивенцев, имеющих право на кредитные каникулы.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года, ее начал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.