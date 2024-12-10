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Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за ряд нарушений ПДД
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал предложение увеличить размеры штрафов за некоторые виды нарушений ПДД. Так, с 1 января 2025 года административные штрафы за превышение скоростного режима могут возрасти на 50%.
Как сообщает ТАСС, Госдума планирует обсудить данные поправки на пленарном заседании 12 декабря. Если изменения будут приняты, новые правила относительно увеличения штрафов за отдельные нарушения ПДД начнут действовать с 1 января 2025 года.
По данным «Ведомостей», в случае одобрения законопроекта штрафы за различные нарушения ПДД изменятся следующим образом:
— за выезд на встречную полосу штраф увеличится с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей;
— нарушение правил использования ремней безопасности повлечет повышение штрафа с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;
— управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, обойдется дороже — вместо 30 тыс. теперь придется заплатить 45 тыс. рублей;
— отказ от медицинского освидетельствования также станет дороже — штраф вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей;
— превышение установленной скорости приведет к увеличению штрафов с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей;
— несоблюдение требований дорожных знаков или разметки подорожает с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей;
— причинение легкого вреда здоровью повлечет за собой рост штрафа с 2500–5000 рублей до 3700–7500 рублей;
— за причинение средней тяжести вреда здоровью наказание ужесточится с 10–20 тыс. рублей до 15–30 тыс. рублей.
Также предлагается изменить условия уплаты штрафов со скидкой. Сейчас законодательство предполагает, что при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить лишь 50% штрафа. После принятия изменений придется платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней.
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