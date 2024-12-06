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Общество 6 декабря 2024 12:43

Комитет Госдумы одобрил наказание за помощь в деятельности против безопасности РФ

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил инициативу, предлагающую ввести уголовную ответственность за помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Поправка поддержана ко второму чтению законопроекта, пишет ТАСС.

Согласно поправке, новой статьей 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ) предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ. В ней будет говориться об оказании находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Предусматривается, что за такое преступление будут наказывать лишением свободы сроком от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Поправка предполагает распространить на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, действие статьи о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Напомним, что по действующему законодательству такое наказание предусмотрено только для граждан РФ.

#законопроекты
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