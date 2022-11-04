Комитет генассмблеи ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовало 106 стран, против – 51 страна. Еще 15 государств воздержались, передает РИА Новости.

Эта резолюция принимается ежегодно, после одобрения комитетом должно пройти голосование по ней в генассамблее. Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений. В том числе – в законодательной области и в сфере образования.

Кроме того, авторы документа осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Отметим, что Генассамблея ООН не в первый раз принимает российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма – в прошлом году было принято аналогичное решение.