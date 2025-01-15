Комитет ГД поддержал использование машин россиян для борьбы с террористами

Комитет Госдумы по вопросам безопасности и профилактики коррупции рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект о праве использования транспорта, в том числе принадлежащего гражданам, для борьбы с терроризмом в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО), передает ТАСС.

Инициатива была представлена в парламент в октябре прошлого года группой депутатов и предполагает внесение поправок в статью закона «О противодействии терроризму», которая определяет особенности правового режима КТО.

Согласно действующему законодательству, в зонах, где установлен режим КТО, разрешается использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям и частным лицам, для срочной доставки больных в медицинские учреждения и для преследования подозреваемых, когда промедление может угрожать жизни или здоровью людей. Новые инициативы предполагают, что транспорт, принадлежащий гражданам и организациям, сможет использоваться для обеспечения антитеррористических мероприятий.

Законопроект также сохраняет существующее правило о том, что порядок возмещения затрат, связанных с использованием таких транспортных средств, будет определяться Правительством РФ.