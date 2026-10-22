Комитет ГД одобрил продажу российского вина через «Почту России»

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина через специализированный сайт «Почты России». Об этом сообщает ТАСС.

Эксперимент предлагается провести в Москве и Московской области. Он будет распространяться на розничную продажу вина, крепленого и игристого вина, произведенных из винограда, выращенного в России. Участие производителей предполагается добровольным, а Правительство сможет расширить территорию эксперимента.

Минсельхоз России будет формировать и вести перечень производителей, допущенных к участию в эксперименте, а также определять порядок подачи заявок и критерии отбора. Перечень планируется размещать на официальном сайте ведомства.

Правительство получит полномочия по утверждению порядка подачи заявок и проведения эксперимента, а также критериев отбора производителей российского вина.

Контролировать соблюдение «Почтой России» и продавцами требований законодательства об алкогольной продукции будет Росалкогольтабакконтроль. Ведомство также обеспечит подключение компании к программно-аппаратным средствам ЕГАИС.

«Почта России» будет заключать с продавцами – участниками эксперимента договоры на хранение и доставку вина. Предлагаемые нормы также распространятся на продукцию из винограда, выращенного на территориях стран – членов ЕАЭС, если будет подтверждено место его произрастания.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил, что инициатива направлена на стимулирование отечественного виноделия во исполнение поручения Президента РФ.

«Реализация инициативы обеспечит создание правовой основы для масштабирования дистанционной торговли и укрепления конкурентных позиций российских производителей», – отметил он.