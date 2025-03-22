Комиссия по народной программе «Единой России» обсудила темы здоровья и комфортной жизни

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани, в исполкоме Татарстанского регионального отделения «Единой России», состоялось заседание комиссии по народной программе партии. Провела его ее руководитель – депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова. Основными темами стали вопросы здоровья, связи и комфортной жизни, сообщает пресс-служба регионального отделения.

Впервые в работе комиссии по видеосвязи приняли участие представители всех муниципалитетов Татарстана, которые курируют у себя реализацию народной программы. Ранее республика первой из регионов создала собственную комиссию по реализации народной программы «ЕР». В состав комиссии вошли представители министерств и ведомств РТ, муниципальных образований, Государственного Совета РТ, координаторы федеральных партийных проектов. Состав комиссии был определен в феврале на рабочем заседании, тогда же были сформированы основные группы по разным направлениям. Деятельность группы обозначает руководитель каждого направления. Участники заседания заслушали первые доклады рабочих групп по трем направлениям.

Направление «Здоровье человека» возглавляет заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения по городу Казани Владимир Филатов. Главная задача группы – обеспечить рост качества медицинской помощи, оказываемой всем слоям населения. В этом году участники группы направят основные усилия на реализацию партийного проекта «Готов к санитарной обороне» и промышленной диспансеризации.

Комплекс «Готов к санитарной обороне» (ГСО) реализуется по всей России в контексте федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Старт программе был дан в столице РТ на базе двух вузов – Казанского государственного медицинского университета и Казанского федерального университета.

«Основной целью ГСО является снижение смертности от внешних причин. Проект проводится по поручения Президента России Владимира Путина. Цель – совершенствование необходимых знаний по оказанию первой помощи при травмах, ранениях, несчастных случаях, обучение основам химической и биологической защиты, обобщение опыта подготовки к работе в условиях военного времени и обеспечение широкомасштабной подготовки населения по вопросам оказания первой помощи. На первом этапе планируем обучить всех сотрудников крупных и средних предприятий города Казани», – пояснил Филатов.

Программа «Готов к санитарной обороне» стартовала в Татарстане в 2024 году. За это время обучение по ней прошли около 38 тыс. бюджетников. Программа включает теоретический и практический блоки. Теория предполагает рассмотрение правовых аспектов оказания первой помощи. В ходе практических занятий курсанты учатся проводить оценку обстановки и отрабатывают алгоритм действия при сердечно-легочной реанимации. Преподавателями выступают специалисты Центра медицины катастроф, КФУ, КГМУ, волонтеры-медики и члены Татарстанского отделения Российского общества первой помощи.

Теперь должно быть запущено каскадное обучение, когда сначала готовят инструкторов, а те в дальнейшем передают полученные знания коллегам. Этот механизм сейчас апробируют в АО «Казэнерго», сказал замминистра.

«В рамках пилотного проекта обучения инструкторов уже состоялся выезд рабочей группы на предприятие. Здесь прошел мастер-класс для инструкторов. Мы посмотрим, как будет отработан механизм. Далее его распространим на другие предприятия Казани. Конкретно для этого проекта срок реализации – в течение года, планируется обучить 10 тыс. человек. Почему именно Казань? Потому что основная база обучения – университетские площадки. По окончании обучения сотрудники проходят аттестацию. Обучение рабочих на промышленном предприятии должно быть в объеме не менее 16 часов», – уточнил он.

Татьяна Ларионова попросила участников группы привлечь к проекту предприятия и компании других городов и районов Татарстана. Инструкторов для обучения, по ее словам, можно приглашать в Казань, а затем они уже на своих предприятиях начнут работать с коллегами.

Параллельно в Татарстане проходит промышленная диспансеризация. Этот проект был запущен в 2023 году, он включает профилактические медосмотры и диспансеризацию сотрудников промпредприятий и организаций.

Направление «Удобная и комфортная жизнь» призвано решать вопросы жилищного и коммунального хозяйства, повышения уровня комфорта жизни в населенных пунктах, газификации, системной поддержки местных инициатив, развивать систему общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Руководит первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин. Он рассказал об основных направлениях работы, одно из которых – благоустройство дворов и скверов.

«В текущем году будут благоустроены 44 общественных пространства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», еще семь – по конкурсу малых городов и десять – по республиканской программе. Запланированы к обустройству 678 дворовых территорий в 14 районах республики и в Казани и Набережных Челнах на сумму 10 млрд рублей», – привел статистику чиновник.

Кроме того, предстоит провести капитальный ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и одноименной новой республиканской программы, которая принята по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Общая сумма составит 11,3 млрд рублей.

«Из них 1,6 млрд рублей – из федерального бюджета и 1,5 млрд – средства софинансирования бюджета республики. На эти средства предусмотрена реализация 36 объектов в Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском, Чистопольском [районах]. Но основные объекты – 29 – это Набережные Челны», – уточнил он.

Однако основные средства, 8,2 млрд рублей, выделены в рамках республиканской программы. В перечень программы вошли 135 мероприятий, из которых 71 – в сфере водоснабжения в 37 районах, 31 – в сфере водоотведения в 13 районах, 33 – в сфере теплоснабжения в шести муниципалитетах. Всего планируется выполнить реконструкцию и капитальный ремонт 572 километров инженерных сетей, модернизацию 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, двух биологических очистных сооружений и шести котельных.

«Отдельно хочу отметить, что благодаря программе полностью решатся проблемные вопросы по водоснабжению в деревне Куюки Пестречинского района и городе Нурлате, а также по теплоснабжению в поселке Джалиль Сармановского района», – доложил замминистра.

Ведшая заседание депутат Госдумы констатировала, что работа группы «Удобная и комфортная жизнь» очень обширна. В нее входит огромный перечень сфер деятельности, и чтобы получить эффективный результат от реализации этого направления народной программы партии, необходимо, по ее мнению, остановиться на двух-трех векторах в год. И обязательно информировать жителей населенных пунктов о проводимых работах. Партийные десанты в каждом районе посещают объекты народной программы, чтобы не только видеть ход работ, но и давать обратную связь населению, пояснила Ларионова.

Координатор федерального проекта «Школа ЖКХ» – депутат Госсовета РТ Дмитрий Анисимов сообщил, что в каждом районе планируется сформировать общественные советы, куда войдут активисты, лидеры мнений, представители профессионального сообщества. Это поможет муниципалитетам работать «в тесной связке» с жителями по всем вопросам благоустройства и ЖКХ.

Группа «Государство для человека» нацелена на решение проблем качественного доступа к услугам и товарам в сельской местности, повышение доступности судебной защиты за счет создания единого онлайн-сервиса и других вопросов. Руководит группой первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Речь шла о качественном доступе к услугам и товарам в сельской местности, в том числе с помощью инфраструктуры «Почты России». Рассказал он и об обеспечении возможности запроса госуслуги с помощью любого удобного цифрового канала. Татарстанцы через сервис пользуются возможностью получить 319 услуг.

На июнь намечен запуск обновленной площадки «Госуслуги 2.0». Платформа объединит различные сервисы и услуги РТ в единую программу, устанавливаемую на телефон. В ней будут привычные сервисы, а также «Народный контроль», «Локоло» и новый «Госконсьерж», который позволит татарстанцам общаться с сотрудниками МФЦ напрямую через видеосвязь.

Еще одна из задач группы – обеспечить внедрение искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу.

«В Татарстане заработал сервис «Урам». Сервис учета заявок и распознавания бездомных собак внедрен в Комитет ЖКХ исполкома Казани и спецорганизацию по отлову – ООО «Зооцентр». Рост эффективности отлова вырос на 45%. Отловлено более 3,8 тыс. собак. Запущен пилотный проект по поиску свободных парковочных мест в Казани. Совместно с МВД и прокуратурой планируется пилотный запуск сервиса по распознаванию наркозакладчиков и распространителей запрещенных веществ. А также запустить сервис по распознаванию бездомных людей для дальнейшего их устройства в центры социальной реабилитации», – объяснил замминистра.

Народная программа – обширная, она буквально касается каждого вопроса, которые задают татарстанцы во время предвыборной кампании, на ежегодных сходах, в ходе приемов граждан. Сейчас речь шла о ключевых направлениях, заметила Татьяна Ларионова.

«Партия берет под свой патронаж вопросы, связанные с диспансеризацией. Не всегда люди, которых приглашают на осмотр, готовы прийти в свои поликлиники, где-то этому мешает возможность уйти с работы. «Единая Россия» берет сегодня на себя взаимодействие с предприятиями по вопросам промышленной диспансеризации – я думаю, что здесь результаты улучшатся. Также мы обсудили тему, которая волнует сейчас многих – телефонное и интернет-мошенничество. Начинается работа, которую инициировала партия «Единая Россия», по капитальному ремонту почтовых отделений. Наша республика включилась в этот проект первой, и у нас уже достаточно много отремонтированных почтовых отделений. Здесь мы готовы к обратной связи с татарстанцами: чего еще не хватает в почтовых отделениях, какие услуги может оказывать почтовое отделение в селах. Тема благоустройства дворов. Начинается активный период для проведения ремонтных работ. Нужна тесная связь с нашим населением, чтобы знать потребности по каждому дому, двору. Задача нашей комиссии – это как раз обратная связь с населением», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

Работа комиссии будет вестись системно, к ней подключены представители всех районов и городов республики.

«Наши заседания мы будем проводить не только в исполкоме, а обязательно выезжая на разные территории. В каждом муниципальном районе мы будем встречаться и с населением, и с однопартийцами, с представителями администраций, и на местах решать: как сделать лучше, так, чтобы люди знали, что это для них. Мы вместе должны этим заниматься. Неслучайно у нашего Рустама Нургалиевича Минниханова любимый девиз: «Без бергэ! Мы вместе», поэтому будем работать все вместе», – заключила парламентарий.

Помимо прочего, в рамках заседания обсудили реализацию партийного проекта «Отец Героя». О нем рассказал руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин. Выставка объединяет 45 портретов отцов и их сыновей-героев. Среди них – четверо Героев России, 32 кавалера орденом Мужества и другие награжденные. Выставка организована по инициативе Татьяны Ларионовой совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», партией «Единая Россия», союзами отцов и офицерских жен республики. Проект стартовал в Госдуме в октябре. Планируется, что до конца этого года экспозиция объедет все районы Татарстана. Сейчас экспозиции находятся в Кукморе и Чистополе, следующая выставка откроется в Нижнекамске на следующей неделе, 25 марта.