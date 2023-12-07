Комиссия по ЧС оценила готовность Татарстана в период аномально низких температур

Сегодня на республику обрушился арктический малооблачный антициклон. По предварительным прогнозам, влияние этого антициклона сохранится, как минимум, до 13 декабря.

Температуры воздуха в ночные часы в республике понизятся до -23-29 градусов, в ряде районов до -34 градусов, днем прогнозируется не выше -20...-25 градусов. Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 10-20 градусов.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ оценила готовность республики к антициклону.

Отмечается, что на контроль взяты стационарные пункты обогрева и питания вдоль федеральных и республиканских дорог. Согласно данным ведомства, на данный момент более 2000 единиц техники и 8000 человек РСЧС РТ готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, в случае аварий на коммунальных сетях при аномально низких температурах в РТ спланировано 496 пунктов временного размещения общей вместимостью на 188 тысяч 816 мест.

Также в случае возникновения ЧС на дорогах предусмотрено: 143 стационарных и 20 мобильных пунктов обогрева.