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Комиссия по ЧС оценила готовность Татарстана в период аномально низких температур
Сегодня на республику обрушился арктический малооблачный антициклон. По предварительным прогнозам, влияние этого антициклона сохранится, как минимум, до 13 декабря.
Температуры воздуха в ночные часы в республике понизятся до -23-29 градусов, в ряде районов до -34 градусов, днем прогнозируется не выше -20...-25 градусов. Ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 10-20 градусов.
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ оценила готовность республики к антициклону.
Отмечается, что на контроль взяты стационарные пункты обогрева и питания вдоль федеральных и республиканских дорог. Согласно данным ведомства, на данный момент более 2000 единиц техники и 8000 человек РСЧС РТ готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, в случае аварий на коммунальных сетях при аномально низких температурах в РТ спланировано 496 пунктов временного размещения общей вместимостью на 188 тысяч 816 мест.
Также в случае возникновения ЧС на дорогах предусмотрено: 143 стационарных и 20 мобильных пунктов обогрева.
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