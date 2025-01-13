Комиссия МВД Татарстана разберется в деталях гибели челнинского полицейского

Специальная комиссия МВД Татарстана разберется в деталях гибели полицейского из Набережных Челнов. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, специальная комиссия будет состоять из сотрудников аппарата МВД по республике.

Резонансный инцидент произошел сегодня. По данным МВД, полицейский погиб от огнестрельного ранения.

«13 января сотрудник Управления МВД России по городу Набережные Челны причинил себе огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался», – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Ведомством организована всесторонняя проверка.