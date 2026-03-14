Комиссия Минниханова по ИИ, защита школ от террора и буллинга, 20-й РВФ: акценты недели

Рустам Минниханов создал межведомственную комиссию по вопросам ИИ и провел Совет Безопасности РТ по защите учащихся школ. А в Москве делегация Татарстана презентовала 20-й РВФ, который пройдет в Казани. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Минниханов возглавил комиссию по ИИ: чем именно она займется?

В Татарстане образована Межведомственная комиссия по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Указ о ее создании подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов, он же и возглавил комиссию. К слову, Президент России Владимир Путин в феврале этого года своим указом образовал аналогичную комиссию на федеральном уровне.

Заместителями председателя татарстанской комиссии назначены вице-премьер – руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Новый коллегиальный орган будет заниматься координацией госполитики в сфере ИИ.

О чем говорит состав комиссии и каких результатов стоит ожидать от ее деятельности, обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Украинские неонацисты и школьный буллинг: о чем говорили на Совбезе РТ

Рустам Минниханов провел в Казанском Кремле заседание Совета Безопасности РТ, в котором участвовали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Участники заседания обсудили дополнительные меры по предотвращению групповых преступлений среди несовершеннолетних, буллинга в образовательных учреждениях и вовлечения подростков в диверсионную и террористическую деятельность.

Татарстанский лидер отметил, что многие подростки не осознают, что их противоправные действия могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, одновременно усилилась активность украинских неонацистских групп, которые пытаются вербовать российских граждан, прежде всего молодежь, для совершения диверсионно-террористических актов.

Дети живут в совершенно иных парадигмах, чем взрослые. Найдут ли власти точки соприкосновения с молодежью, чтобы решить поставленные задачи, как будет отслеживаться эффективность принятых мер и почему проблема защиты российских школ в наши дни особенно актуальна, обсудили участники «Акцентов недели».

Фото: © «Татар-информ»

Юбилейный Российский венчурный форум в Казани

Делегация от Татарстана презентовала на пресс-конференции в московском офисе ТАСС 20-й Российский венчурный форум. Событие пройдет с 8 по 10 апреля в Казани и соберет представителей венчурного рынка, стартаперов, инвесторов и представителей власти.

Основной темой юбилейного форума станет технологическое лидерство. В его пленарной сессии примут участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направит участникам форума видеообращение.

В чем уникальность этой площадки и какие вопросы закрывают подобные мероприятия для Татарстана и России, рассказали участники видеоподкаста.