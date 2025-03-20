Комиссия Госсовета РФ по поддержке участников СВО начнет свою работу на следующей неделе

Фото: Телеграм-канал Игоря Бабушкина

На следующей неделе пройдет первое заседание комиссии Госсовета, посвященное вопросам поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей. Обсуждение работы комиссии состоялось с участием председателя, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и помощника Президента РФ, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина. Об этом Бабушкин сообщил в своем Телеграм-канале.

«Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений», – сказал Алексей Дюмин. Он также добавил, что нужно сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. По словам Дюмина, работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно.

Как отметил Игорь Бабушкин, в состав комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, а также представители профильных министерств и общественных организаций. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия региональных властей с фондом «Защитники Отечества».

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать Фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем», – сказал Бабушкин. Он отметил, что у Фонда и комиссии общая цель – обеспечить благополучие героев, вернувшихся из зоны СВО, и их семей.