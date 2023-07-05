«Комиссия достигает двух миллионов»: как в Казани юристы наживаются на мобилизованных

В последнее время от семей мобилизованных поступает немало жалоб на деятельность таких «юрконсультантов». Пользуясь юридической неграмотностью людей, их разводят на большие деньги

Фото: ru.freepik.com

«За обращение, которое можно составить бесплатно, берут несколько сотен тысяч»

Целая когорта так называемых юристов наживается на мобилизованных в зону СВО и их близких. Об этом «Татар-информу» рассказал источник в правоохранительных органах. В последнее время от семей мобилизованных поступает немало жалоб на деятельность таких «юрконсультантов». Пользуясь юридической неграмотностью людей, их разводят на большие деньги.

«Люди после обращения к юристам приходят на личные приемы в государственные органы с жалобами или документами. Там они узнают, что подобного рода обращения, которые они сделали совместно с юристами за баснословные 80–300 тысяч рублей, можно оформить бесплатно в ведомстве», – рассказал источник агентства.

Например, одна из самых частых причин, по которой родственники военнослужащих обращаются в юридические фирмы, – это желание продлить отпуск участнику СВО из-за его болезни или ранения через военный госпиталь.

«После прибытия в отпуск военнослужащие зачастую обращаются к юристам, чтобы подольше остаться в госпитале и продолжить получать выплаты. Юристы начинают писать жалобы и обращения в различные инстанции даже тогда, когда у их клиента нет оснований претендовать на другую категорию годности. Некоторые болезни они выдумывают совместно с военнослужащими», – сообщил он.

Основная проблема этого «сотрудничества», уверяет собеседник агентства, в том, что «искать» у себя болезни мобилизованные и военнослужащие начинают в последние дни отпуска. А если у военнослужащего нет официальных оснований оставаться в отпуске – соответствующего документа, то по возвращении в часть ему может грозить уголовная статья. Особенно если он вернулся не вовремя.

«Юридические фирмы пользуются ситуацией и некомпетентностью мобилизованных и их семей. Они завышают ценник на оформление документов в несколько раз, обещая продление отпуска или присуждение другой категории годности по результатам военно-врачебной комиссии. А после подписания договора с юристом оказывается, что это только "консультационные услуги" и перед законом в случае неудачи такой специалист чист. А вот военнослужащему придется отвечать перед законом по всей строгости за самовольное оставление части», – сказал источник «Татар-информа».

Недобросовестные юристы сегодня нередко предлагают помочь родным признать пропавшего без вести человека погибшим Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пользуются отчаянием людей»

По словам собеседника агентства, недобросовестные юристы сегодня нередко предлагают помочь родным признать пропавшего без вести человека погибшим. Они заключают контракт на получение «полного пакета» услуг и берут свою комиссию уже после того, как родственники получают выплаты на погибшего. Комиссия юристов, по словам источника «Татар-информа», достигает полутора миллионов рублей.

«Юристы предлагают родственникам военнослужащего подписать договор об оказании консультационных услуг и ускорить процесс выплат. Но единственное, что может сделать данный специалист, – это отправить жалобы в официальные органы, шаблоны которых есть в свободном доступе в интернете. Обещание ускорить выплаты – это фикция. После того как выплаты придут, он забирает свою комиссию», – отметил источник.

Ситуация порой доходит до абсурда, рассказывает собеседник агентства. Когда юристу не хватает компетенции в решении проблемы, за которую он взялся, он заявляет, что родственников военных все вокруг обманывают.

«Несколько дней назад в правоохранительные органы обратился отец добровольца. Он хотел узнать, в какой части и где сейчас служит его сын. Когда ему сказали номер части, он обратился к юристу, чтобы получить дополнительную информацию, и заплатил за это 100 тысяч рублей. Юрист поискал в интернете названную часть, не нашел ее и заявил, что мужчину обманули в Министерстве обороны и такой части не существует», – рассказал собеседник агентства.

Когда отец добровольца пришел с жалобой в государственные органы, ему рассказали, что эта часть существует, но информации о ней в свободном доступе нет.

«Тогда мужчина из кабинета сотрудника правоохранительных органов позвонил своему юристу и потребовал объяснений. Тот ничего толком не ответил и предложил оформить дополнительные услуги за 150 тысяч рублей. Надо помнить о том, что юрист не обладает всей актуальной информацией в этом узком направлении и может использовать вас для получения выгоды», – подытожил собеседник агентства.

Сначала мужчина лечился в Казани, потом в Самаре. У него не было официального отпуска, только справка из части о полученных ранениях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы отдали 80 тысяч рублей за шаблонные обращения из интернета»

Евгения – мама мобилизованного, который в зоне СВО получил два ранения. Осколок остался у него в груди и был поврежден сустав колена. Сначала мужчина лечился в Казани, потом в Самаре. У него не было официального отпуска, только справка из части о полученных ранениях. Женщина решила, что с помощью юриста ей удастся получить для сына отпуск.

«Нам дали отказ на прохождение повторной военно-врачебной комиссии на категорию годности к службе. Мы обратились к юристам, нам нужно было удостовериться в том, имеет ли сын право на получение медицинской помощи в данный момент и правомерно ли, что он находится на территории России вне своей части без отпускного билета. Юрист выслушала нас и предложила заключить договор», – рассказала она.

Евгения объяснила, что юрист сразу дала понять им: военнослужащий находится вне части законно и ничего не нарушает.

«Мы с девушкой начали обсуждать условия, она назвала цену и дала нам пять минут на размышление. Я была встревожена и согласилась. После заключения договора она предложила мне написать обращения в министерства обороны, здравоохранения, военную прокуратуру и прочие ведомства. У нас также по условиям договора была дополнительная услуга в виде “сопровождения юриста” при подаче заявлений», – рассказала Евгения.

«Чтобы не нарушать закон, после посещения госпиталя с юристом и разговора с сотрудником правоохранительных органов мой сын вернулся в часть» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Документы для Евгении и ее сына юрист собирала несколько дней, после этого ее попросили приехать и проверить их.

«Мы редактировали документы около трех часов, после этого направились с сопровождением в военную прокуратуру. Какой-то особенной пользы от присутствия юриста я не увидела. Потом мы направились с обращением в военный госпиталь, там встретили сотрудника правоохранительных органов, и я спросила у него, законно ли мой сын находится сейчас в Казани, он ответил – нет. Во время его общения с нашим юристом я поняла, что она не компетентна конкретно в нашем случае и не может ссылаться на законы и аргументировать свою позицию», – сказала она.

Помог женщине и ее сыну депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов – на днях сыну Евгении сделают операцию по удалению осколка из грудной клетки.

«Чтобы не нарушать закон, после посещения госпиталя с юристом и разговора с сотрудником правоохранительных органов мой сын вернулся в часть. По удачному стечению обстоятельств ему через некоторое время дали отпуск. На днях ему сделают операцию по удаления осколка, потом надеюсь, что помогут вылечить коленный сустав. Мой сын ни в коем случае не хочет “откосить” и бросить службу, он вернется в зону СВО после того, как поправит здоровье», – отметила женщина.

По ее словам, ценник на услуги юриста был сильно завышен, а как таковой помощи от нее она так и не получила.

«То, что они сделали, я и сама могла сделать. Специалист оказалась некомпетентна. Нам нужен был именно военный юрист, знающий нюансы. Цена была сильно завышена, мы отдали 80 тысяч за составление документов, шаблоны которых можно скачать в интернете. Я общалась с родителями других бойцов, некоторые заявили, что нам еще повезло, так как они отдавали еще большие суммы», – подытожила женщина.