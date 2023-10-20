Комиссии при Раисе Татарстана презентовали медиапроекты по сохранению родных языков

Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, представили выставку, посвященную медиапроектам на разных языках, представленных на территории республики.

«В основном представлены проекты народов Поволжья. Сегодня мы подводим итоги, перед заседанием организована выставка с проектами, которые направлены на сохранения языков. Здесь и телевидение, и радио, и блогеры, и различные конкурсы. Мне кажется, это очень мощные инициативы», — поделился впечатлениями от выставки заместитель председателя комиссии Камиль Нугаев.

На выставке посетители могли увидеть презентации сериалов на разных языках и выступления артистов, а также познакомиться с национальными играми народов Поволжья.

Особенно важно обратить внимание молодых людей на изучение и сохранение родных языков, чему и помогают проекты, представленные на выставке, уверен депутат Государственной Думы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.

«Здесь представлена только маленькая часть проектов. Напомню, что комиссия взяла под свое крыло не только татарский, но и все родные языки народов, проживающих на территории республики. Важно создавать такие проекты, которые остаются в памяти у участников и общественности. Мы будем такие инициативы поддерживать и развивать, обратив уже большее внимание на чувашский, удмуртский и другие языки», — заверил депутат.