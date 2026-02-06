Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Как передает РИА Новости, решение было принято в интересах национальной безопасности страны.

По данным агентства, комик отмывал деньги, заработанные в России, через посредников. Кроме того, как сообщает ТАСС, решение было принято из-за критики СВО и нарушения миграционного законодательства.

«Татар-информ» рассказывал, что в мае 2025 года Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево. Тогда его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение сроков пребывания в России.

Нурлан Сабуров – ведущий шоу «Что было дальше?» и один из популярных стендап-комиков. Он переехал в Россию в 2014 году.