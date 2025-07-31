«Комфорт начинается с двора»: в Новошешминске отметили пятилетие программы добрососедства

На площади перед Домом культуры в Новошешминске сегодня состоялся фестиваль добрососедства. Он приурочен к пятилетию республиканской программы «Наш двор», которую в районе активно реализуют с момента ее запуска.

Программа охватила все 20 дворов района, включая территории 43 многоквартирных домов. Как отметил на открытии фестиваля член партии «Единая Россия» Егор Тарнавский, благоустройство коснулось более 1,3 тыс. человек.

«Эта масштабная работа напрямую улучшила качество жизни 1327 наших жителей, создав для них комфортную и современную среду прямо за порогом их домов», – сообщил Тарнавский.

На мероприятие приехали и республиканские гости. Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев подчеркнул, что программа «Наш двор» действует пятый год, а в целом курс на благоустройство в республике реализуется уже десять лет.

«Мы сегодня здесь, в таком красивом, благоустроенном парке, которого совсем недавно еще не было. Он появился благодаря программе, инициированной Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. За пять лет по этой программе благоустроили более пяти тысяч дворов», – уточнил он.

Представитель Штаба общественной поддержки Дамир Нургалиев отметил важность вовлеченности самих жителей, особенно молодежи.

«Для нас важно быть не просто услышанными – важно быть частью изменений. Проекты вроде «Наш двор» дают молодежи возможность делать республику лучше своими руками. Сегодня в каждом районе есть площадки, где молодежь может самореализоваться, проявлять инициативу, участвовать в жизни района и республики, и мы уверены – нас поддержат! Фестиваль добрососедства – это результат системной и грамотной работы, которую Рустам Нургалиевич выстраивает год за годом. Благодаря его опыту и лидерству Татарстан стал регионом, где комфорт начинается с двора. Все – ради людей и с участием людей», – сказал выступающий.

Жители тоже поделились впечатлениями. Людмила Иванова поблагодарила за перемены.

«Хочется выразить благодарность от наших дворов Раису Татарстана. Появились детские площадки, дополнительные стояночные места. А наша задача – сохранить то, что благоустроили, и сделать еще краше», – обозначила Иванова.

Во время фестиваля состоялось вручение Благодарственных писем от имени Рустама Минниханова. Награды получили жители, которые принимали активное участие в благоустройстве дворов.

На площадке работали мастер-классы: роспись по дереву, плетение венков, создание украшений, изготовление фигур и картин, кастомизация одежды. Были открыты спортивные зоны, фотозоны и сладкая ярмарка.

Также в рамках мероприятия работали пикеты партии «Единая Россия», где распространяли информационные материалы в поддержку кандидатуры Рустама Минниханова на пост Раиса Татарстана.

Фестиваль завершился концертом в рамках программы «Лето в Татарстане». На сцену вышли творческие коллективы района: «Шешминские зори», «Архангельская краса», «Околица», чувашский ансамбль «Илем» и этнопроект «Әбием».

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).