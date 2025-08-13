news_header_top
Общество 13 августа 2025 08:00
ERID: 2VtzqvcKLJm

Комфорт-класс с элементами бизнеса: в Казани стартовали продажи в ЖК «Феномен будущего»

В Казани появится жилой комплекс комфорт-класса «Феномен будущего». Проект предлагает разнообразные планировки, удобную транспортную доступность и современные инженерные решения. Застройщик обещает создать комфортное городское пространство. Подробнее — в материале «Татар-информа».

Расположение и связь с городом

В Казани на улице Гвардейской построят жилой комплекс «Феномен будущего». Первый многоквартирный дом класса «комфорт+» переменной этажности планируют сдать в третьем квартале 2028 года. За строительством жилого комплекса стоит компания СЗ «Тектум-1».

Будущий жилой комплекс имеет хорошую связку с городской транспортной сетью – в трех минутах ходьбы есть автобусная, трамвайная и троллейбусная остановки. Пешком до станции метро «Аметьево» всего 15 минут. Это значит, что жители смогут быстро добираться в любую часть города.

«Мы выбрали место, которое сочетает в себе как транспортную доступность, так и потенциал развития. Это уже не промышленная зона — это жилая среда с новым лицом», — отметил генеральный директор проекта Ильдар Вафин.

Ранее на этой территории располагался промышленный объект — завод железобетонных изделий. После его вывода появилась возможность реализовать уникальный проект с продуманной концепцией городской среды.

«Мы много лет ждали возможность начать работать на этом участке. Название выбрано не случайно — это феноменально новое качество городской среды», — отметил директор по продажам Амир Габдуллин.

Рядом с ЖК планируется продолжение дороги, параллельной Гвардейской улице. Проект предусматривает участие города и застройщика в создании полноценной магистрали, которая обеспечит дополнительный выезд в сторону центра и соседних районов. Также рядом находится Вознесенский тракт – часть скоростного автомобильного коридора, который соединяет Оренбургский тракт с федеральной автодорогой М7 «Волга».

Архитектура и планировки

Первая очередь будущего жилого комплекса включает один дом с тремя секциями переменной этажности — 9, 17 и 25 этажей. Также в планах у застройщика вторая очередь — еще около 90 тыс. кв. метров жилья.

Жилой фонд включает 582 квартиры, из которых 86 – уникальные: от компактных студий площадью 28-42 кв. метра до четырехкомнатных квартир до 81 «квадрата». Среди особенностей — мастер-спальни, кухни-гостиные, постирочные комнаты и варианты с террасами и балконами в нескольких исполнениях.

«Мы долго доводили планировки до идеала. Нам важно, чтобы каждая семья могла выбрать то, что подойдет именно ей – без необходимости что-то переделывать или идти на компромиссы», — подчеркнул Амир Габдуллин.

Проект разработан совместно с московским архитектурным бюро APEX, известным работой над жилыми и общественными объектами по всей стране. При проектировании учли как архитектурные тенденции, так и реальные потребности казанцев.

Особое внимание уделено инженерным решениям: шумоизоляция и скрытые коммуникации, исключающие зависимость между квартирами, отдельная комната под наружные блоки кондиционеров, а коммуникации проведут на этапе строительства, останется лишь подсоединить внешний и внутренний блоки, остальное застройщик сделал за вас.

Также в комплексе реализована коллекторная система водоснабжения, что исключает случаи, когда при ремонте в одной квартире вода отключается у всех соседей. Каждое жилье автономно, а доступ к счетчикам осуществляется собственной управляющей компанией.

Дворы, геопластика и инклюзивность

Двор жилого комплекса расположен на стилобате — возвышенном основании с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом уровне. Это решение максимально безопасно: во дворе нет машин, а территория полностью закрыта для посторонних.

Проектом предусмотрено зонирование спортивных и детских площадок по возрасту: от 1 до 14 лет, а также зоны отдыха для взрослых. Во дворе будет много зелени, террасирование, искусственные холмы — все это создаст ощущение жизни в природной среде. В некоторых участках двора реализуют геопластику в виде «домиков хоббитов» — холмов с интерактивными игровыми элементами.

«Мы хотим, чтобы дети проводили время на воздухе с интересом. Геопластика — это и красиво, и функционально», — пояснил Ильдар Вафин.

Также застройщик предусмотрел площадку для выгула собак вблизи территории комплекса.

А в лобби расположится отдельное помещение со специальным поддоном для мытья лап домашним питомцам, а также инвентаря или детской обуви после активных прогулок. По всей территории комплекса оборудуют безбарьерную среду — широкие проходы, автоматические двери и удобные входы в подъезды на уровне земли.

Лобби и внутреннее пространство

Каждый подъезд — это отдельное лобби с дизайнерской отделкой. Здесь будет зона ожидания, коворкинг-пространство, санузлы для гостей, места хранения колясок и многое другое.

«Мы хотим, чтобы жильцы чувствовали комфорт с первой секунды – со входа в дом», — пояснил Амир Габдуллин.

В подъездах — бесключевой доступ, двери-слайдеры, которые открываются автоматически, даже если ключ находится в сумке или кармане. В тамбуре — теплые полы, чтобы в лобби было сухо и чисто. Скоростные и бесшумные лифты: в 25-этажной секции — 4, в 18-этажной — 3, в 9-этажной — 2 лифта.

Также жильцы смогут дополнительно купить кладовки на этажах и в подземном паркинге — для хранения крупногабаритных вещей и зимней резины. Это поможет избавиться от складирования вещей на балконах и лоджиях.

Паркинг, зарядки и инфраструктура

В новом жилом комплексе также планируется двухуровневый паркинг на 315 машино-мест, в том числе оборудованными зарядками для электромобилей. В паркинге также предусмотрены велобоксы для хранения велосипедов.

Жители смогут спускаться к своему автомобилю на лифте прямо из подъезда, не выходя на улицу. Пространство паркинга будет оборудовано системами вентиляции, пожарной безопасности, видеонаблюдением и доступом по ключ-карте.

В стилобатной части на первых этажах разместятся кафе, рестораны и магазины. А во второй очереди проекта застройщик предусмотрел строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Коммерческие помещения уже включены в архитектурную концепцию, и часть из них будет интегрирована в единый променад в европейском стиле.

На территории комплекса предусмотрено строительство муниципального детского сада на 340 мест, территорию под который застройщик уже передал городу.

«Мы создаем не просто жилой дом. Это город в городе, закрытая экосистема, где у жителей будет все необходимое для жизни, работы, отдыха и общения», — подытожил Ильдар Вафин.

fenomen-kzn.ru
Застройщик — ООО «СЗ «Тектум-1»
Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ «Тектум-1»
Фотографии предоставлены ГК «Тектум»

