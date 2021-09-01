Комфорт для студентов: Минниханов в Казани открыл новое высотное здание общежития КГЭУ

В татарстанской столице состоялось открытие четвертого студенческого общежития Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ). Новое высотное 21-этажное здание выведет комфорт обучения иногородних студентов вуза на новый уровень, отметил во время торжественной церемонии Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что и сам когда-то был студентом, поэтому знает, насколько важны условия проживания для иногородних студентов.

«Этот кампус находится в самом центре города, рядом с линией метро. Здание комфортное и современное», — подчеркнул Минниханов.

Президент республики поблагодарил федеральные власти за помощь в создании кампуса, которая была оказана в рамках соответствующей госпрограммы. Также слова благодарности прозвучали в адрес строителей, которые смогли в сжатые сроки проделать качественную и добротную работу — теперь здание будет служить не одному поколению студентов КГЭУ на протяжении многих лет.

Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил руководство КГЭУ, которое предпринимает большие усилия для развития вуза и обучения студентов на самом высоком уровне.

«Энергетический университет очень важен для нас. Наша республика обладает высокой энергоемкостью, здесь всегда были и будут востребованы специалисты в сфере энергетики, и с каждым годом эта потребность только растет. И, конечно, ректор делает очень многое для того, чтобы КГЭУ был конкурентным, а вы, студенты, получили одни из самых востребованных специальностей», — резюмировал Президент РТ.

На сегодняшний день в Казанском энергоуниверситете обучаются студенты из всех регионов России, а также из 30 стран дальнего и ближнего зарубежья. Поэтому запуск нового студенческого кампуса — знаковый момент для всего вуза.

Чтобы его открытие стало возможным, была проделана большая и кропотливая работа, отметил другой участник торжества — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

«Хочу поблагодарить власти Татарстана и руководство университета за то, что этот проект из теоретического превратился в реальный. Поздравляю всех с этим событием, успехов, побед и достижений», — обратился к присутствующим Петр Кучеренко.

В завершение церемонии ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов передал в руки студентов символический ключ от кампуса. Он подчеркнул — именно учащиеся являются настоящими хозяевами новой высотки, созданной по самым современным стандартам и технологиям.

«Это знаменательный день для всех нас. За последние пять лет мы вводим в эксплуатацию уже второе общежитие, необходимое для комфортного проживания наших студентов. Мы намерены развиваться и дальше, не останавливаясь на достигнутом, чтобы стать еще более востребованным вузом как в самой России, так и за ее пределами», — заключил Эдвард Абдуллазянов.

Четвертое общежитие Казанского государственного энергетического университета представляет собой 21-этажное здание с двумя лифтами. На первом этаже размещаются административные помещения и многофункциональные залы, в подвале — технические помещения и прачечная. Семь этажей — с 3-го по 9-й — занимают одно-, двух- и трехкомнатные жилые блоки, а верхние этажи — с 10-го по 18-й — трех- и четырехкомнатные. Высота здания превышает 68 метров, а его общая площадь — 10,3 тыс. квадратных метров. Всего в новом кампусе КГЭУ смогут одновременно проживать почти полтысячи студентов.

