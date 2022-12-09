Комендант морской пехоты США предложил запретить бойцам использовать мобильные телефоны

Комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер предложил запретить американским солдатам использовать мобильные телефоны во время боевых действий ради их же безопасности. Об этом пишет профильное американское издание Marine Corps Times.

Выступая на мероприятии в Вашингтоне, Бергер констатировал, что такая мера может оказаться особенно тяжелой для молодых военнослужащих, однако она необходима, так как гаджеты способны приводить к обнаружению бойцов и их гибели.

«Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, вы излучаете. Каждый морской пехотинец, каждый солдат, каждый моряк теперь растет с ними (мобильными устройствами — прим. Т-и). Они ни о чем не думают перед тем, как нажать на кнопку — это то, чем они занимаются весь день», — подчеркнул генерал.

При этом комендант Корпуса морской пехоты сослался на опыт конфликта на Украине, однако американские военные еще до этого обратили внимание на опасность, которая исходит от гаджетов, замечает издание.