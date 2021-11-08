Комедийный хит «Полярный» сегодня вернется в эфир ТНТ с новым сезоном

Сегодня в 20:00 на телеканале ТНТ стартует новый сезон комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника, бывшего бандита из девяностых, который начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навел в нем порядок. В продолжении сериала Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность.

После событий первого сезона Витя Мясник закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине. Но мечты о спокойной семейной жизни придется отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы — административный ресурс, на стороне Вити — правда и справедливость.

Вместе с героем Михаила Пореченкова, который полюбился зрителям ТНТ, на экран вернутся персонажи Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и других актеров. Также к команде сериала присоединилась актриса и комик Мария Кравченко, которая сыграет антикризисную «решалу» Раису Борисовну.

Первый сезон «Полярного» стал одним из главных хитов ТНТ с долей 19,1% и достиг максимально широкой аудитории, в том числе среди молодежи — рейтинг в сегменте «18-30» составил 19,9%. С этими цифрами сериал стал лидером вечернего слота и закономерно получил второй сезон.

Актер Иван Охлобыстин: «„Полярный“ — он такой советский. Начиная с титров и морозного хруста, заканчивая диалоговой составляющей. Я думаю, что зрителю, как и мне, в первую очередь понравилось человеческое отношение. Сейчас, когда смотришь кино, у героев отсутствует бэкграунд. Даже у главных персонажей нет личной жизни и истории. Все картонное. И люди тяготятся этим, ведь им интересно не просто наблюдать, например, за детективом или смешным падением персонажа в кадре, им интересно, что у этого героя в жизни. Вот мой персонаж при том, что он брутальный дядька с темным прошлым, в этом прошлом оставаться не хочет. Он не хочет ехать в столицу, он искренне по-своему любит людей, с которыми живет. И при этом он просто бессилен перед своей любовью „Мисс Апатиты 93“ Анжелой, которая вертит им как бубликом. У каждого из персонажей „Полярного“ есть что-то за плечами».

Продюсер сериала Евгений Никишов: «Решение о продлении сериала на следующий сезон всегда принимается на ТНТ по итогам показа первого сезона, но у „Полярного“ цифры были настолько высокие, что сериал продлили даже раньше, чем сезон закончился — после первой недели показа. Мы понимали, что второй сезон надо делать обязательно. У авторов было четкое понимание, как дальше развивать эту историю, и было понятно, что финал первого сезона — это не финал истории „Полярного“, а финал лишь первой главы».

Продюсер сериала Валерий Федорович: «Рейтинги первого сезона были хорошими, потому что сериал смешной и рассказывает о людях за пределами Москвы. Как только действие современных сериалов перемещается в другие города, в данном случае максимально далеко от Москвы, то сразу же получается, что зритель может ассоциировать себя с героями гораздо четче. А вторая причина — в запросе на такого героя, которого исполнил Михаил Пореченков. Решая свои частые проблемы, он помогает обществу в целом. „Полярный“ — история о человеке неравнодушном, человеке, который способен, как бы пафосно это ни прозвучало, на подвиг».

«Полярный», новый сезон — с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ