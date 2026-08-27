«КОМБОнейшн» объединил в Казани брейкинг, граффити и диджеинг

Фото предоставлено организаторами

XVIII Международный турнир по брейкингу и уличному искусству «КОМБОнейшн» прошел в Казани с 19 по 23 августа. За пять дней он собрал более 1,7 тыс. участников и около 3,5 тыс. зрителей. Одним из главных событий стало установление мирового рекорда по брейкингу: 430 танцоров одновременно выполнили по десять непрерывных windmill – геликов.

Программа турнира включала соревнования по брейкингу, диджеингу и граффити, мастер-классы, тренировки, дискуссии, граффити-джемы, DJ-баттлы, вечеринки и специальные мероприятия.

Участники приехали в Казань из 127 городов России. Международную часть программы представили гости из Франции, Тайваня, Германии, Японии, Казахстана и Азербайджана.

Фото предоставлено организаторами

Всего на «КОМБОнейшн 2026» разыграли награды в 15 номинациях. Двенадцать из них были посвящены брейкингу, две – диджеингу, еще одна – граффити. При этом число диджеев стало рекордным за всю историю турнира.

Программу разделили на три основных направления – BREAKING, CULTURE и ART. В рамках художественной части в Казани создали три арт-объекта. Один появился на улице Петербургской, второй – на фасадах школы Original People на улице Комарова. Самый масштабный арт-объект создали на фурах во время граффити-джема в экстрим-парке «УРАМ».

Центральным событием XVIII «КОМБОнейшн» стало празднование 40-летия брейкинга в Татарстане и установление мирового рекорда. На Центральном стадионе Казани 430 танцоров одновременно сделали по десять непрерывных windmill. Этот элемент считается одним из наиболее узнаваемых и технически сложных в силовом направлении брейкинга.

Фото предоставлено организаторами

В установлении рекорда участвовали танцоры разных поколений. На одной площадке встретились юные представители современной брейкинг-сцены и ветераны движения, стоявшие у истоков развития этой культуры в Татарстане. Рекорд стал одним из самых масштабных событий за всю историю турнира.

Основой программы по традиции стали открытые соревнования по брейкингу. Организаторы сохранили привычный формат «КОМБОнейшн», объединив классические батлы, экспериментальные номинации, силовые дисциплины, соревнования на музыкальность и командные выступления.

На турнир приехали представители разных поколений российской и международной брейкинг-сцены. Среди зарубежных гостей был KAKU из Японии – участник команды Mortal Combat и один из известных новаторов направления powermove.

Фото предоставлено организаторами

В Казань также приехал Lil Amok из Германии, представляющий Flying Steps и много лет участвующий в «КОМБОнейшн». Еще одним зарубежным гостем стал Bruce Allmighty из Португалии, представитель Momentum Crew, который вернулся на турнир спустя девять лет.

Отдельным направлением стало сотрудничество «КОМБОнейшн» с Федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России.

В дни турнира во Дворце единоборств «Ак Барс» состоялись всероссийские соревнования серии BREAK RUMBLE и финал Спартакиады учащихся России 2026 года по брейкингу. Спортсмены из Татарстана заняли первое место.