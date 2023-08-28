Комбайнеры Высокогорского района: «Для такого года урожай хороший»

В хозяйстве «Серп и Молот» – самый разгар уборки. Урожай собрали на 70 процентах всех площадей, работа идет почти круглосуточно: с рассвета и до первой росы. Многие районы республики уборку уже закончили. «Серп и Молот» планирует справиться с уборочными работами до сентября. С главным агрономом хозяйства Гусманом Яруллиным корреспондент «Татар-информа» выехала на поля близ села Шапши и поговорила с героями осенней страды.

«Захотелось поработать на селе»

Гусман Яруллин сам из села Ямашурма Высокогорского района. Уже пять лет трудится главным агрономом в хозяйстве «Серп и Молот». До этого работал в хозяйстве «Татарстан». В сельское хозяйство Гусман Яруллин пришел из сферы науки. Десять лет он проработал научным сотрудником в Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

«Хотел попробовать себя в селе. Просто захотелось в деревню, и уехал. Здесь – производство, а там – наука. Мой день проходит на поле, зерновом токе. С пяти утра приступаем», – говорит он.

Тем временем к машине агронома подъезжает комбайн. Примечательно, что все комбайнеры в хозяйстве – местные. Здесь нет проблемы с поиском механизаторов. Это большая удача для руководства, когда специалистов хватает и это проверенные люди.

«Комбайнеры у нас все свои, приезжих нет. Комбайнеры практически не меняются. Молодые приходят, уходят. Молодежь у нас сейчас тоже есть. Уборку будем стараться завершить в августе, если все пять комбайнов будут работать бесперебойно. Очень радует, что комбайнеры – наши, свои, потому что искать людей – это отдельная проблема, возьмешь со стороны – не знаешь, как он себя проявит. Здесь у нас все – надежные люди», – рассказывает главный агроном.

В этом году урожай составил в среднем 25-30 центнеров с гектара. Немного меньше по сравнению с прошлым годом. Сказалось засушливое лето. Прошлогодний урожай хозяйство сумело реализовать. Сейчас они продают пшеницу по 10 рублей 50 копеек. «Для такого года урожай хороший. Конечно, приступая к уборке, надеялись на более высокие показатели. Урожайность на разных участках отличается», – пояснил Гусман Яруллин.

«К земле тянешься, она будто дает адреналина»

В подъехавшем к нам комбайне – самый опытный, ведущий комбайнер хозяйства Анатолий Семенов и его сын Леонид. Вслед за комбайном приехал грузовик, зерно из бункера высыпали в кузов машины. После этого Анатолий Михайлович подошел к нам.

«Это уже мой 41-й уборочный сезон, – говорит он с улыбкой. – После школы остался работать в колхозе. И после армии вернулся сюда. Отец всю жизнь был трактористом. А я ездил с ним. Уже 44 года стажа, сменил четыре комбайна. Начинал на комбайне “Нива”. Сейчас техника очень удобная, просто надо привыкнуть, научиться. В пять утра начинаем, до заката работаем. В жару тоже работали, хорошо, что в кабине есть кондиционер. Еду привозят прямо на поле. Зарплата тоже нормальная, смотря как работаешь. Я уже на пенсии, но к земле тянешься, она как будто дает тебе адреналина», – поделился опытный комбайнер.

На примере отца два его сына тоже трудятся на земле. Сначала старший сын работал с ним, а сейчас уже младший сын Леонид вышел на уборку в качестве помощника комбайнера. Супруга Анатолия Михайловича всю жизнь проработала в животноводстве.

«Наверное, сыновья видели, как я работаю, тоже захотелось. Раньше молодежи приходило больше. Сейчас молодежь в сельское хозяйство не идет. И в будущем вряд ли захотят. Заинтересовать молодых трудно, все стремятся в город», – говорит мужчина.

Нынешний сезон они начали 24 июля с уборки гороха. Сын Анатолия Михайловича Леонид впервые участвует в уборке. Хотя все свое лето приходится проводить на поле, он не жалеет об этом.

«Сначала работал брат. Мне тоже стало интересно, здесь мне все интересно. До армии работал на комбайне “Дон”. А сейчас захотелось попробовать поработать на новых моделях комбайнов», – говорит он. В то же время Леонид пришел сюда как на сезонную работу. В будущем планирует работать в Казани.

На этом короткий перерыв отца и сына Семеновых закончился, и они вернулись в кабину комбайна.

«Таких, как Анатолий Михайлович, становится все меньше. Он ведет за собой молодых комбайнеров, учит их, показывает, как надо. Если что-то непонятно, они обращаются к нему. Я тоже спрашиваю. Он очень опытный, все делает на совесть. Каждый год после сезона уборки приводит свой комбайн в идеальное состояние, как новый», – отзывается о работнике главный агроном.

«Молодые ищут больших денег»

Недалеко остановился другой комбайн – из-за незначительной поломки. Пока ждали запчасти, задали несколько вопросов Алексею Кириллову.

«Конечно, совсем без поломок не бывает. Запчасти дорогие, и достать их сложно. Сейчас вот жду запчасть, надо работать, – говорит механизатор. – С комбайном знаком еще со школьных лет. В 8 классе с отцом работал на “Ниве”. Папа был механизатором, работал на комбайне, тракторе. Я в свое время трудился в другой сфере на Высокой Горе, но тянуло в родное село, к земле. Вернулся. Трудности везде есть. Но все решаемо. Молодежь ищет больших денег. Уезжают в город на стройку. Анатолий Михайлович, хоть и на пенсии, все еще работает. В колхозе средняя зарплата примерно 20-30 тысяч рублей, но молодым этого мало, хотят не менее 50 тысяч», – говорит сельчанин.

Алексей Кириллов родился и вырос в селе Шапши, с женой воспитывают четверых детей.

«Старший сын учится в техникуме в Атне, дочь идет в 10-й класс. Младшие сыновья – близнецы, идут в пятый класс. Интересно у нас. Сейчас вот детей надо одеть к школе. Пацанов – ладно, а вот девочку… Тут уже пары магазинов недостаточно, надо идти на рынок. В дождливый день на поле не выходили, ходили мальчикам покупать формы, обувь. А дочке еще не успели. Супруга у меня с детьми дома. Я детей и не вижу: ухожу до рассвета, а вечером они уже спят», – рассказал многодетный отец.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, 3 августа хлеборобы республики намолотили первый миллион тонн зерна. Урожайность в среднем 28,4 центнера с гектара.

На прошлой неделе первым в республике уборочные работы завершил Атнинский район, который собрал более 31 центнера с гектара, всего – 58,8 тыс. тонн зерна. Лидеры по урожайности – Тетюшский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Дрожжановский, Балтасинский, Спасский, Лаишевский муниципальные районы.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar, перевод