Комбайнер Диларис Мухаметшин: «Хорошо на поле! В урожайный год – особенно»

Урожай-2022 обещает быть богатым – аграрии Татарстана уже собрали более миллиона тонн зерна, намолотив в среднем 39,7 центнера с гектара. С каким настроем хлеборобы выходят на поля, как организована их работа и в чем они видят романтику уборочной страды – в репортаже корреспондента «Татар-информа» Энже Габдуллиной с полей Актанышского района.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

После прошлогоднего засушливого лета нынешний богатый урожай – как глоток свежего воздуха, говорят аграрии. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, к 10 августа с полей республики собрано 1,133 тыс. тонн пшеницы, ячменя, ржи, гороха. Урожайность в среднем по республике – 39,7 ц/га. В Актанышском районе уборочные работы выполнены более чем на 12 тыс. гектаров, собрано 48,5 тонны зерна, в среднем 37 центнеров с гектара – это в два раза больше, чем в прошлом году.

Династия хлеборобов

Вместе с механизатором хозяйства «Таң» Диларисом Мухаметшиным корреспондент «Татар-информа» не просто понаблюдала за работой комбайнера, но и сама побывала в его роли – сев за штурвал корабля полей, обмолотила собственный покос. Многократный победитель республиканских соревнований Диларис Мухаметшин работает на пару с сыном Динаром.

В семье Мухаметшиных любовь к земле, к делу хлебороба передается от поколения к поколению. Сам Диларис подружился с комбайном еще в пятом классе, вместе с отцом выходил на поле помощником комбайнера. Отец Риф абый Мухаметшин более 30 лет отдал этой профессии, и теперь штурвал перешел в руки его сына.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Папа всю жизнь работал механизатором. С пятого класса я возле него. Прихожу со школы – бегу на поле. Мне это как-то нравилось, хорошо было. Тянуло туда все время. Когда ты еще ребенок, комбайн кажется таким большим. Садишься в кабину – и будто плывешь на корабле. А если еще и порулить дадут, так это полное счастье!» – вспоминает Диларис Мухаметшин.

Теперь эстафету от отца и деда готов принять Динар. «Ему четырнадцать, идет в девятый класс. Каждый год он ездит со мной. И сегодня вот в пять утра уже собрался, а я не хотел его будить, думал, пусть отдохнет. Но он сам рвется. Все устройство комбайна уже знает, всему научился», – рассказывает отец о помощнике.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Сам Диларис из большой семьи – родители воспитали четырех сыновей и четырех дочерей. «Нас было много, но мы не росли все в одно время: старшие вырастали – уходили во взрослую жизнь», – рассказывает он.

Все четверо братьев трудятся в сельскохозяйственной отрасли.

«Рамзиль работает на комбайне в соседнем хозяйстве в селе Уразаево. Расиф абый в последние два года в нашем хозяйстве проработал на комбайне “Дон”, и Газинур абый трудится здесь же. Родители с малых лет нас учили трудолюбию. Если дадут какую-то работу по дому, пока не сделаешь, идти гулять нельзя. Раньше я думал, что это довольно строгое воспитание, а сейчас понимаю, что они делали правильно», – говорит мужчина.

Кроме того, Мухаметшины – семья музыкальная. Сам Диларис поет, пишет стихи, выступает на концертах. Похоже, любовь к родным напевам, как и любовь к родной земле, тоже передалась братьям по генам.

«Старший брат играет на гармони, поет. Папа тоже любил петь, хоть на сценах никогда не выступал. Мы все любим музыку, поэзию. Я сам даже на поле с музыкой не расстаюсь, радио у меня всегда включено», – говорит Диларис.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Работе никто не учит, учишься сам»

Родился и рос Диларис Мухаметшин в маленькой деревне Таймурзино в Актанышском районе. В школу ходил в соседнее село, каждый день преодолевая три километра туда и обратно по проселочной дороге, мимо полей. И здесь, кажется, кроется еще одна причина столь трепетного отношения нашего героя к земле.

«Десять лет ходил в школу практически по полю, в зимние морозы, и по грязи осенью, весной. Видимо, поэтому не болеем – закаленные», – говорит он.

Сразу после окончания школы устроился на работу в местное хозяйство.

«Не нравилась мне жизнь в городе. Хотелось работать на родной земле. Сначала попробовал, думал, получится или нет, а потом уже решил насовсем остаться в деревне», – рассказывает он.

До армии молодой механизатор два года проработал на комбайне СК-5 «Нива», а в 2007 году сел за штурвал «Дона». В 2015 году в хозяйстве появился современный агрегат «Тукано», который доверили уже опытному передовому механизатору.

«На комбайне можно научиться только самому, никто тебя не научит. Новый комбайн освоил легко – поставщики посадили меня в кабину, показали что и как, объяснили все по инструкции. И в тот же день я вышел на поле. Поскольку уже был опыт, трудностей не возникло.

Как закончится уборка, комбайн чищу, мою и ставлю в парк. Пересаживаюсь на трактор МТЗ-1221, и снова на поле – поднимать зябь. Зимой работаю на ферме оператором миксера для смешивания корма, а весной уже – на посевную», – рассказывает Диларис Мухаметшин.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Начнет созревать хлеб – душа тянется к полям»

На обмолоте ячменя Диларис Мухаметшин работает в тандеме с Рустамом Валеевым. Бункер комбайна разгрузили в кузов его «КАМАЗа».

Ход уборочных работ контролирует агроном – от него механизаторы узнают, какой объем еще предстоит сделать, и по его команде заканчивают работу. «Каждый день встаю в половине пятого утра, к шести мы уже приезжаем на поле. Возвращаемся по-разному, это уже зависит от агронома. Сегодня вот заканчиваем в восемь. Если агроном скажет, можем работать и до часу, двух часов ночи», – говорит Диларис абый после звонка агронома.

Уборка в хозяйстве «Таң» стартовала в начале августа, надеются ее завершить примерно 25-го числа. Главное, чтобы погода не испортилась.

«Как только хлеб заколосится, душа уже тянет на поле. Хорошо ведь на просторе. Особенно когда урожай хороший. Еще сильнее хочется работать», – признается земледелец.

Работу комбайнера Диларис абый считает престижной и в то же время ответственной. Важно следить за исправностью машины, вовремя чистить ее, правильно отрегулировать, говорит он. По его словам, труд комбайнера на селе сейчас оценивается по достоинству – оплата хорошая и зарплату выдают вовремя.

«За нами идет следующее поколение комбайнеров, кадры будут. Вот у меня растет сын, у Раиса абый тоже есть помощник. Сабирзян абый также выходит со своим сыном. Думаю, им можно будет доверить», – говорит собеседник.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Жена тоже выбрала село»

Диларису Мухаметшину сейчас 36 лет. Он считается одним из молодых механизаторов в районе. За спиной у него множество побед в районных и республиканских соревнованиях. Почетных грамот и благодарственных писем накопилась целая стопка. «Из школы тоже постоянно спрашивают. Поэтому я их держу вместе», – с таким словами жена Ландыш раскладывает грамоты на столе. «Много их. Вот российские, вот татарстанские, вот эти районные. Дважды в год он получает премию имени Карама Гарипова», – поясняет супруга.

Карам Гарипов – комбайнер из Актанышского района, прославился тем, что еще в 1960 году намолотил 15 тысяч центнеров хлеба. За это был награжден орденом «Знак Почета». А земляки в честь него учредили премию, которую вручают своим передовикам за лучшие результаты.

Кроме того, Диларис Мухаметшин в 2011, 2012, 2013 годах становился призером республиканских соревнований «Славим человека труда».

Фото: из личного архива Дилариса Мухаметшина

«В Тетюшском, Сабинском и Кукморском районах занимал призовые места. Была теоретическая часть – о механизме комбайна, регулировке, а в практической части мы показывали мастерство вождения. В первый год поехал потому, что очередь дошла до нашего хозяйства, а потом уже как победителя стали меня отправлять. А потом мне исполнилось тридцать», –улыбается механизатор.

Желание посвятить мужа работе на земле полностью поддержала его супруга Ландыш – она тоже не захотела уезжать в город.

«Когда мы поженились, она сказала – не хочу в город, мне нравится на селе. И мы обосновались здесь, в деревне Такталачук», – рассказывает он. Ландыш работает в соседнем хозяйстве экономистом. За сыном Динаром в семье подрастает дочка Диана. «Не знаю, выберет ли Динар мою профессию, он сам решит, чем ему заниматься, я не против», – говорит глава семьи.

Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского