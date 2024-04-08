Комаров: Все регионы ПФО готовы оказать помощь пострадавшим в Оренбуржье

Все регионы Приволжского федерального округа готовы оказать необходимую помощь пострадавшим от паводка в Оренбурской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что ситуация находится на личном контроле полномочного представителя главы государства.

«По словам полпреда Игоря Комарова, который держит ситуацию на личном контроле, все регионы ПФО готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим из Оренбуржья», — отмечается в сообщении.

Координировать работу федеральных и региональных органов власти на месте будет заместитель полпреда Игорь Паньшин. Это касается ликвидаций последствий паводка в Орске, соцвыплат пострадавшим и других мер поддержки.

«Под особым контролем — недопущение спекулятивного роста цен на продукты первой необходимости», — заявили в пресс-службе.