Комаров: Татарстанцы славятся добрососедством, трудолюбием и широтой души

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информа»

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил Президента Татарстана Рустама Минниханова и татарстанцев с Днем республики и с Днем города Казани.

«Жители республики по праву гордятся своими земляками, национальным, культурным и историческим наследием, традициями. Татарстанцы славятся добрососедством, трудолюбием, смелостью и широтой души», — сказал Игорь Комаров.

В истории одного из самых красивых и исторически значимых регионов ПФО немало славных и героических страниц, отметил полпред и подчеркнул, что сегодня Татарстан — один из ведущих субъектов РФ.

«Вы делаете более красивыми и комфортными города и села, строите школы и дороги, дома и заводы. Вы создали прочный фундамент долгосрочного и стабильного развития промышленного и сельскохозяйственного производства, успешно внедряете инновации во все сферы жизни, готовите высококвалифицированные профессиональные кадры для республики и для всей России», — говорится в поздравительной телеграмме.