Комаров рассказал о беспрецедентном конкурсе для участия в форуме «iВолга»

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Форум «iВолга» стал настоящим местом притяжения для талантливой молодежи. Это подтвердила и беспрецедентная конкуренция участников — на одно место претендовали 16 заявок, отметил в приветствии к участникам открытия форума полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Приветствие полпреда к участникам зачитал его заместитель Олег Машковцев.

«Мы гордимся, что „iВолга“ — это самый большой и многогранный из всех окружных молодежных форумов. Именно здесь, на Фестивальной поляне (Мастрюковские озера, Самарская область — прим. Т-и), ежегодно собираются самые активные, разносторонние и неравнодушные ребята из разных регионов России для того, чтобы преобразовать себя, помочь измениться к лучшему своему региону и своей стране», — говорилось в обращении.

В этом году в форуме принимают участие более 2 тыс. молодых людей из ПФО и других регионов России, в том числе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Еще одно приветствие участникам направил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он пожелал участникам и организаторам успехов, эффективной и плодотворной работы, конструктивных решений и новых горизонтов для самых смелых идей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в этом году «iВолга» показал рекорд, собрав 32 тыс. заявок от кандидатов на участие.

«Горд тем, что форум проходит здесь, на самарской земле, по поручению нашего национального лидера — Президента страны Владимира Владимировича Путина. <...> Желаю всем участникам успехов. Здесь будут победители, которые представят свои проекты и получат грантовую поддержку, но здесь точно не будет проигравших. Вы все получите новый опыт, новые знания», — отметил он.

Напомним, что в этом году форум проводит полноценная окружная команда. За каждым из субъектов оказалось закреплено свое направление — для Татарстана это «Флагманы молодежи».