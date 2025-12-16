Комаров провел совещание с руководителями регионов Приволжья

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров по видео-конференц-связи провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

От Татарстана в совещании приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и другие руководители органов власти республики.

Среди ключевых тем обсуждения были новый электоральный цикл и выборы депутатов Государственной Думы. На 2026 год также намечены выборы глав трех регионов округа – Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областей, депутатов семи законодательных собраний, представительных органов четырех административных центров, массовые муниципальные выборы.

Полпред указал на важность создания условий для легитимности, прозрачности выборов и общественно-политической стабильности.

Особое внимание в ходе беседы было уделено интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь, экономику и социальные проекты, а также комплексной поддержке их семей. Приоритетами для демобилизованных ветеранов были названы трудоустройство, другие формы занятости и диспансеризация.

В Приволжье трудоустроены более двух третей демобилизованных военнослужащих, столько же бойцов завершили медицинское обследование. Поддержку в этом оказывают филиалы Фонда «Защитники Отечества» и межведомственные комиссии. На федеральном уровне разрабатываются единые подходы.

На особом контроле находится повышение инвестиционной привлекательности регионов. Полпред заявил, что важно выстроить эффективные механизмы обратной связи с бизнесом, деловыми объединениями и уполномоченными по защите прав предпринимателей. Также обсуждалась ситуация на рынке труда и реализация национального проекта «Кадры».

В завершение совещания Игорь Комаров проинформировал, что в 2026 году окружной молодежный форум «Иволга» пройдет в Самарской области в формате форума «Движения первых».

Помимо прочего, полпред поблагодарил руководителей регионов за поддержку проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». В нем приняли участие более 400 солистов и коллективов изо всех регионов ПФО. Создано семь видеоклипов, собравших свыше 16 млн просмотров. Проект также высоко оценен на федеральном уровне.

В ходе совещания с высшими должностными лицами регионов были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, добавили в пресс-службе.