Комаров проведет совещание, посвященное демографии сельских территорий Приволжья

В Нижнем Новгороде в четверг, 26 марта, состоится заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове, посвященное реализации государственной демографической политики на сельских территориях регионов Приволжья. Участие во встрече примет ряд глав регионов округа, Татарстан будет представлять Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба полпреда.

Участниками обсуждения также станут руководители профильных федеральных министерств и ведомств, представители Федерального Собрания. Проведет заседание сам Игорь Комаров.

Приволжский федеральный округ является лидером по численности сельского населения в России. Здесь проживают 7,8 млн сельчан – 21,5% от общей их численности в стране.

Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия граждан и поддержка семьи определены Президентом РФ Владимиром Путиным в числе национальных целей развития России до 2036 года. Среди приоритетных задач присутствует и повышение суммарного коэффициента рождаемости.

В пресс-службе полпреда замечают, что особое значение в повышении рождаемости имеют сельские территории, где традиционно сильны семейные ценности, а установка на рождение детей выше, чем в городах. Демографический потенциал села напрямую связан с его комплексным развитием. Ключевым инструментом в этой работе остается государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная до 2030 года.

ПФО занимает лидирующие позиции по реализации данной госпрограммы: в 2026 году для регионов округа предусмотрено 22 млрд рублей федеральных субсидий – более 42% общего объема по стране.

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий и улучшение демографической ситуации, также реализуются в рамках национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и других стратегических документов. Речь идет в том числе о мерах поддержки семей с детьми, охране материнства и развитии первичного звена здравоохранения.

В регионах Приволжья накоплен значительный положительный опыт в сфере демографического развития. Лучшие практики будут представлены на предстоящем обсуждении. По итогам встречи предполагается выработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию мер на федеральном и региональном уровнях, направленных на укрепление демографического потенциала и повышение качества жизни на селе.