Комаров: Программа самообложения Татарстана должна стать примером для других регионов ПФО

Повышение благополучия жителей ПФО, рост их благосостояния и условий для самореализации обсудили сегодня участники заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. В оценке социального самочувствия регионов округа принял участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Люди должны не только видеть нашу работу, но и участвовать в принятии социально значимых решений, чтобы ресурсы государства использовались максимально эффективно и в соответствии с запросами граждан», — подчеркнул полпред.

Он привел в пример ряд региональных инициатив, вовлекающих население в жизнь субъекта. Это, к примеру, программа самообложения в Татарстане, инициативного бюджетирования — в Башкирии, по привлечению жителей к благоустройству общественных пространств — в Нижегородской области и по развитию системы территориального общественного самоуправления, развиваемая в Самарской области.

Комаров привел данные Минстроя России, который подсчитал, что в 2021 году лишь более 16% граждан РФ участвовали в решении вопросов развития городской среды. При этом в части регионов ПФО показатель оказался ниже общероссийского.

«Высокий уровень гражданской активности и общественной самоорганизации — важный фактор развития территорий. Поступательное развитие в этом направлении возможно только при развитии эффективного диалога органов власти и людей» — сказал Игорь Комаров.