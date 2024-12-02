Комаров принял участие в открытии памятника Чкалову на Ходынском поле

Фото: пресс-служба полпреда Президента России в ПФО

В московском парке Ходынское поле состоялось открытие легендарному летчику, уроженцу Нижегородской области Валерию Чкалову. В церемонии приняли участие представители федеральных и региональных органов ласти, общественных организаций, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Ходынское поле считается «колыбелью отечественной авиации» — именно здесь в 1910 году был открыт Центральный аэродром имени Фрунзе — первая площадка в столице для проведения испытаний самолетов. Отсюда же началась история международных почтово-пассажирских авиаперевозок.

Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров напомнил, что церемония прошла в преддверии Дня Героев Отечества.

«Памятник напоминает нам о подвигах летчика, о его упорстве, смелости, решительности и безграничной любви к небу. Эти качества — часть русского характера, они доказывают, что человек способен на великие дела, может преодолеть любые трудности и что его мечта обязательно сбудется», — заявил он.

По мнению полпреда, памятник станет местом притяжения молодежи и будущих летчиков, будет вдохновлять их на свершения во благо государства.

Открытие памятника состоялось в рамках празднования 120-летия со дня рождения известного летчика.

Глава Минтранса России Роман Старовойт обратил внимание собравшихся на скульптуру, которая выражает устремленность героя вперед, в будущее.

«Потому что он уверен в победе, которая сегодня для нас особенно важна, когда наши ребята с оружием в руках отстаивают завоевания таких героев Отечества, как Чкалов», — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба полпреда Президента России в ПФО

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, идея создания монумента зародилась еще в 30-х годах прошлого века. Но по разным причинам ее реализация откладывалась. Он поблагодарил всех, благодаря кому открытие памятника все же состоялось, в том числе потомков Валерия Чкалова.

«Ходынское поле навсегда останется колыбелью отечественной авиации, а Валерий Чкалов — её символом и примером для будущих поколений. В то время как в соседних странах разрушают советские памятники и переписывают заново историю, мы ее стараемся сохранить, прекрасно зная и понимая, что у страны без исторической памяти нет будущего!» — сказал глава региона.

Памятник отлит из бронзы и состоит из двух частей: самой фигуры летчика и постамента в форме полусферы, крыла с изображенным на нем фрагментом карты СССР. На ней отражена схема перелета под командованием Чкалова в 1937 году. Создателем монумента является народный художник России Салават Щербаков.

«При создании монумента мы опирались на портрет, сделанный его другом скульптором Менделевичем в 30-е годы прошлого столетия. То есть этот образ — как бы из той эпохи, он отражает суть таких героев, привязан к своему времени», — отметил скульптор.

Дочь легендарного летчика Ольга Чкалова предположила, что именно здесь, на Ходынском поле, у отца могла зародиться ставшая знаменитой идея «Если быть, то быть первым!». «И он упорно шел к этому, много работал, чтобы осуществить свою мечту. И именно отсюда отец ушел в свой последний полет. Спасибо всем, кто принял участие в сооружении памятника!» — добавила она.

Игорь Чкалов, правнук летчика, признался, что целью было изобразить его знаменитого предка не как героя, а как человека, увлеченного любимым делом, полного стремлений. Именно движение к этой цели сделало его легендой и навсегда вписало его имя в историю.

Также на площадке был презентован проект мобильной выставки «Жизнь в полете. 120 лет». Гости могли увидеть передвижные витрины с экспонатами разных этапов жизни знаменитого авиатора. Ожидается, что проект побывает во многих регионах России.