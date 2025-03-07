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Общество 7 марта 2025 17:11

Комаров поздравил женщин с 8 марта: Благодаря вам наш мир становится лучше

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Комаров поздравил женщин с 8 марта: Благодаря вам наш мир становится лучше
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Женщины – основа семьи, благодаря им мир становится лучше. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, поздравляя всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

«Вы – основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги», – сказал Комаров.

Он отметил, что сегодня, когда Россия ведет спецоперацию, наши защитники идут в бой ради женщин, ради счастливого будущего следующих поколений. Поддержка и помощь от представительниц прекрасного пола - необходимые слагаемые общей победы, подчеркнул Комаров.

«Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!» – добавил он.

#Игорь Комаров #8 марта #поздравление
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