Комаров поздравил женщин с 8 марта: Благодаря вам наш мир становится лучше

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Женщины – основа семьи, благодаря им мир становится лучше. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, поздравляя всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

«Вы – основа семьи, благодаря вам наш мир становится лучше: красивее, теплее и душевнее. Вы – настоящие профессионалы, любящие мамы, отличные хозяйки и настоящие подруги», – сказал Комаров.

Он отметил, что сегодня, когда Россия ведет спецоперацию, наши защитники идут в бой ради женщин, ради счастливого будущего следующих поколений. Поддержка и помощь от представительниц прекрасного пола - необходимые слагаемые общей победы, подчеркнул Комаров.

«Дорогие женщины, пусть этот весенний праздник принесет вам искреннюю радость, тепло, любовь и внимание близких. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии для новых свершений!» – добавил он.