Комаров поздравил Минниханова с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«9 Мая – наш всенародный праздник. Это день памяти о подвиге и Победе, день единства, радости и скорби – он навсегда в сердцах миллионов», – отметил он в поздравлении.

«Сегодня участники специальной военной операции продолжают достойное дело своих отцов, дедов и прадедов, отстаивая безопасность России, и так же, как в годы Великой Отечественной войны, народ России с ними», – добавил полпред Президента РФ в ПФО.

«С праздником! С Днем Победы!» – заключил Комаров.