Комаров поприветствовал участников Российско-Китайского форума в формате «Волга-Янцзы»

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поприветствовал участников VII Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы», стартовавшего в Приволжском федеральном округе. Форум проходит в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

В мероприятии принимают участие студенты, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, расположенных на территории Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

«Ключевым направлением гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы является проведение совместных мероприятий в сфере молодёжной политики. С 2014 года для талантливых и целеустремленных студентов мы ежегодно организуем Российско-Китайский молодежный форум. Так крепнет дружба и взаимодействие наших стран на десятилетия вперед. В этом году, несмотря на ограничения, вызванные эпидемической обстановкой, мы все равно решили организовать встречу российской и китайской молодежи — пусть и в онлайн-формате. Искренне надеюсь, что тысячи километров, разделяющие участников форума, не помешают вам обменяться прогрессивными идеями и инициативами, и самое главное — обрести новых друзей», — сказал Игорь Комаров.

VII Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» продлится 2 дня, в течение которых пройдут тематические сессии, посвященные науке и инновациям, туризму, культуре, искусству, молодежному предпринимательству и образованию.