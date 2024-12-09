Комаров: Подвиги бойцов СВО показывают силу преемственности и единства нашей Родины

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО

Стойкость отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны стала образцом героизма отечественного воинства, примером для будущих поколений. А подвиги военнослужащих, которые служат в зоне СВО, в очередной раз демонстрируют силу преемственности и единства нашей Родины, заявил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, поздравляя жителей округа с Днем Героев Отечества.

«Наша общая задача — сохранить историческую память и правду о доблестных подвигах защитников Отечества, воспитать гордость за героев и готовность к служению у молодого поколения», — заявил Комаров.

Сегодня на территории Нижегородского Кремля состоялось торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь», посвященному воинам-горьковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память героев, павших за Родину, почтили минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, в церемонии также приняли участие подопечный полпреда — участник программы «Время героев» подполковник полиции Иван Амиров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, курсанты речного училища имени И.П. Кулибина, кадеты и юнармейцы, активисты военно-патриотических и общественных организаций Нижегородской области. Также к мероприятию присоединились близкие родственники Героев Советского Союза и Героев России — участников специальной военной операции.