Комаров обсудил с участником программы «Время героев» Амировым итоги его стажировки

Фото: © пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

4 марта 2025 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в качестве наставника провел рабочую встречу с участником программы «Время героев» Иваном Амировым. Стороны обсудили итоги стажировки в аппарате полпреда, новые задачи и перспективы дальнейшей работы.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя, подполковник полиции поблагодарил Игоря Комарова за разработанную для него программу обучения, в ходе которой он познакомился с деятельностью органов госвласти в регионах ПФО, повысил уровень организаторских и коммуникативных навыков, погрузился в патриотическую работу. В рамках стажировки Иван Амиров посетил десять регионов округа: Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Почти в каждом субъекте изучил работу филиалов Госфонда «Защитники Отечества» и Центров управления регионами (ЦУР), посетил пункты отбора на военную службу по контракту, Центры реабилитации участников спецоперации, Центры развития беспилотных систем, предприятия ОПК, а также принял участие в крупных совещаниях под руководством федеральных и региональных органов власти. Например, в числе мероприятий, в которых офицер участвовал вместе с полпредом Игорем Комаровым, – Ассоциация законодателей ПФО в Саранске, День Героев Отечества в Нижнем Новгороде.

Также 10 – 11 февраля 2025 года в рамках стажировки в Казани Амиров посетил филиал фонда «Защитники Отечества» в РТ, ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище», Собор Казанской иконы Божье матери, министерства и ведомства республики.

«Участие в программе позволяет продолжить карьеру на гражданских должностях, прийти в органы власти и что-то поменять к лучшему. Надеюсь быть полезным округу и стране», – сказал подполковник.

Игорь Комаров отметил достигнутые результаты по итогам стажировки и пожелал дальнейших успехов Ивану Амирову.

«Уверен, вы сможете применить свои навыки и опыт во многих направлениях государственной деятельности. Желаю, чтобы знания, полученные во время стажировки в аппарате, помогали вам добиваться больших профессиональных побед. Важно не останавливаться на достигнутом», - сказал он.

Напомним, подполковник Иван Алексеевич Амиров стал участником первого потока программы «Время героев», реализуемой Высшей школой госуправления Президентской академии по поручению Главы государства Владимира Путина. Служит в органах правопорядка 18 лет, прошел путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность.

Цель программы «Время героев» – формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции (СВО). Ожидается, что по итогам обучения и практики они усилят управленческую вертикаль.