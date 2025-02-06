Комаров обсудил с Патрушевым безопасность морского и речного судоходства

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. В мероприятии поучаствовали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минпромторга, Минэнерго, Минприроды, Ространснадзора, Росморречфлота, других организаций, задействованных в морской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Комарова, участники встречи подчеркнули необходимость анализа и оценки практики применения действующих нормативных актов, а также совершенствование законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства; обсудили меры по модернизации транспортной и обеспечивающей инфраструктуры, в том числе портов и причалов, на внутренних водных путях; рассмотрели вопросы оптимизации процесса досмотра и сокращения времени простоя судов.

Комаров подчеркнул актуальность развития и обеспечения безопасности судоходства.

«В 2024 году в ПФО речными судами перевезено почти 50% общего объема грузов, доставляемых по рекам России. При этом сегодня существует ряд взаимосвязанных вопросов, которые требуют комплексного подхода. Например, необходимость усовершенствовать и актуализировать нормативную базу в части регулирования и контроля в сфере судоходства. К их числу также относятся устаревание и высокая степень износа флота, недостаточность существующих мер государственной поддержки для изменения ситуации и решения проблемы обновления инфраструктуры и судов. Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам также относятся лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, и дефицит квалифицированных кадров в отрасли», – отметил он.

Никитин рассказал о создании на территории Нижегородской области нового речного порта.

«Он станет мультимодальным логистическим центром, где внутренний водный транспорт будет взаимодействовать с другими видами транспорта. Данную территорию включаем в состав особой экономической зоны «Кулибин», уже подобрали компании, готовые стать резидентами», – поделился он.

Участники отметили, что важно постоянно мониторить и анализировать информацию обо всех происшествиях и событиях на водных объектах, анализировать участки водных путей на предмет прогнозирования аварийности.

Также Патрушев обсудил с Комаровым и Никитиным вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации и кадрового обеспечения, создания в школах области специализированных инженерных классов по судостроению.

фото: пресс-служба Игоря Комарова